Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области
Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Ивановской области
Автомобиль скорой медицинской помощи
РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Фурманове Ивановской области, пострадавших среди несовершеннолетних, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону.
"В городе Фурманове на улице Хлебникова водитель автомашины Тойота RAV-4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от 5 до 11 лет. Приехали в Фурманов из Иванова на соревнования", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что, "по предварительным данным, среди детей пострадавших нет", другие участники ДТП "также серьезно не пострадали".
Водитель автобуса был трезв, состояние водителя автомобиля выясняется, отмечает полиция.
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