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Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 17.04.2022
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Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области
Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 17.04.2022
Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области
Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Фурманове Ивановской области, пострадавших среди несовершеннолетних, по предварительным данным, нет,... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T18:24
2022-04-17T18:24
происшествия
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Фурманове Ивановской области, пострадавших среди несовершеннолетних, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону.Уточняется, что, "по предварительным данным, среди детей пострадавших нет", другие участники ДТП "также серьезно не пострадали".Водитель автобуса был трезв, состояние водителя автомобиля выясняется, отмечает полиция.
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происшествия, ивановская область
18:24 17.04.2022
 
Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области

Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Ивановской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Фурманове Ивановской области, пострадавших среди несовершеннолетних, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону.
"В городе Фурманове на улице Хлебникова водитель автомашины Тойота RAV-4 выехал на встречку и совершил столкновение с автобусом ПАЗ. Автобус перевозил детей от 5 до 11 лет. Приехали в Фурманов из Иванова на соревнования", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".
Уточняется, что, "по предварительным данным, среди детей пострадавших нет", другие участники ДТП "также серьезно не пострадали".
Водитель автобуса был трезв, состояние водителя автомобиля выясняется, отмечает полиция.
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