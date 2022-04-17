https://ria.ru/20220417/dtp-1783987736.html

Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области

Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 17.04.2022

Автобус с детьми попал в ДТП в Ивановской области

Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Фурманове Ивановской области, пострадавших среди несовершеннолетних, по предварительным данным, нет,... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:24

2022-04-17T18:24

2022-04-17T18:24

происшествия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 17 апр - РИА Новости. Автомобиль столкнулся с перевозившим детей автобусом в Фурманове Ивановской области, пострадавших среди несовершеннолетних, по предварительным данным, нет, сообщило УМВД по региону.Уточняется, что, "по предварительным данным, среди детей пострадавших нет", другие участники ДТП "также серьезно не пострадали".Водитель автобуса был трезв, состояние водителя автомобиля выясняется, отмечает полиция.

https://ria.ru/20220416/avtobus-1783917823.html

ивановская область

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, ивановская область