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Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии - РИА Новости, 17.04.2022
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Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии
Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии - РИА Новости, 17.04.2022
Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии
Девять человек, предварительно, пострадали при опрокидывании микроавтобуса на федеральной трассе "Уфа-Оренбург" в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T18:14
2022-04-17T18:42
происшествия
авто
гибдд мвд рф
республика башкортостан
дтп
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Девять человек, предварительно, пострадали при опрокидывании микроавтобуса на федеральной трассе "Уфа-Оренбург" в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла на 82-м километре дороги Р-240 "Уфа-Оренбург" на территории Аургазинского района вблизи поселка Толбазы.В ГИБДД по Башкирии сообщают, что у микроавтобуса "Газель" по ходу движения лопнуло колесо, он ударился об электроопору и опрокинулся в кювет."В салоне находились 19 человек, детей нет. Погибших нет, пострадало предварительно девять человек. Травмированные доставляются в больницу Аургазинского района на осмотр. Микроавтобус следовал по маршруту "Ишимбай-Уфа", - сообщили в ГУМЧС по региону.По данным башкирской Госавтоинспекции, в аварии пострадали восемь человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html
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происшествия, авто, гибдд мвд рф, республика башкортостан, дтп
18:14 17.04.2022 (обновлено: 18:42 17.04.2022)
 
Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии

Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии, девять человек пострадали

© Фото : @mchsrb01/TelegramНа месте ДТП с микроавтобусом в Башкирии
На месте ДТП с микроавтобусом в Башкирии - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : @mchsrb01/Telegram
На месте ДТП с микроавтобусом в Башкирии
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Девять человек, предварительно, пострадали при опрокидывании микроавтобуса на федеральной трассе "Уфа-Оренбург" в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, авария произошла на 82-м километре дороги Р-240 "Уфа-Оренбург" на территории Аургазинского района вблизи поселка Толбазы.
В ГИБДД по Башкирии сообщают, что у микроавтобуса "Газель" по ходу движения лопнуло колесо, он ударился об электроопору и опрокинулся в кювет.
"В салоне находились 19 человек, детей нет. Погибших нет, пострадало предварительно девять человек. Травмированные доставляются в больницу Аургазинского района на осмотр. Микроавтобус следовал по маршруту "Ишимбай-Уфа", - сообщили в ГУМЧС по региону.
По данным башкирской Госавтоинспекции, в аварии пострадали восемь человек.
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