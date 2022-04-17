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Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии

Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии - РИА Новости, 17.04.2022

Микроавтобус перевернулся на федеральной трассе в Башкирии

Девять человек, предварительно, пострадали при опрокидывании микроавтобуса на федеральной трассе "Уфа-Оренбург" в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T18:14

2022-04-17T18:14

2022-04-17T18:42

происшествия

авто

гибдд мвд рф

республика башкортостан

дтп

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УФА, 17 апр – РИА Новости. Девять человек, предварительно, пострадали при опрокидывании микроавтобуса на федеральной трассе "Уфа-Оренбург" в Башкирии, сообщили в ГУМЧС по региону.По данным ведомства, авария произошла на 82-м километре дороги Р-240 "Уфа-Оренбург" на территории Аургазинского района вблизи поселка Толбазы.В ГИБДД по Башкирии сообщают, что у микроавтобуса "Газель" по ходу движения лопнуло колесо, он ударился об электроопору и опрокинулся в кювет."В салоне находились 19 человек, детей нет. Погибших нет, пострадало предварительно девять человек. Травмированные доставляются в больницу Аургазинского района на осмотр. Микроавтобус следовал по маршруту "Ишимбай-Уфа", - сообщили в ГУМЧС по региону.По данным башкирской Госавтоинспекции, в аварии пострадали восемь человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/avariya-1783988845.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, авто, гибдд мвд рф, республика башкортостан, дтп