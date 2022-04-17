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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 17.04.2022
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
Двое пострадавших в результате ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T01:22
2022-04-17T01:22
2022-04-17T07:55
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525 километре трассы М4 "Дон" в Новоусманском районе. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате столкновения погибли два человека. Представитель центра медицины катастроф региона сообщил РИА Новости, что 13 из 15 пострадавших находятся в больницах.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
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происшествия, россия, воронежская область
01:22 17.04.2022 (обновлено: 07:55 17.04.2022)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем
Минздрав России: двое пострадавших в ДТП под Воронежем находятся в тяжелом состоянии
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525 километре трассы М4 "Дон" в Новоусманском районе. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате столкновения погибли два человека. Представитель центра медицины катастроф региона сообщил РИА Новости, что 13 из 15 пострадавших находятся в больницах.
"По оперативным данным, в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области погибли два человека, пострадали 15 человек. Из 13 госпитализированных двое - в тяжелом состоянии, 11 - в состоянии средней тяжести. Двоим пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России, уточнили в пресс-службе.