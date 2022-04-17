https://ria.ru/20220417/dtp-1783930084.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем - РИА Новости, 17.04.2022

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

Двое пострадавших в результате ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T01:22

2022-04-17T01:22

2022-04-17T07:55

происшествия

россия

воронежская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878491_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_cf6258a10ab94787ab1a7704ca57ac51.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Двое пострадавших в результате ДТП в Воронежской области находятся в тяжелом состоянии, еще 11 - в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба Минздрава России.Авария произошла в 20.30 мск субботы на 525 километре трассы М4 "Дон" в Новоусманском районе. По данным полиции, у поворота на Новую Усмань столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и автобус, ехавший из Элисты в Санкт-Петербург с двумя водителями и 37 пассажирами. В результате столкновения погибли два человека. Представитель центра медицины катастроф региона сообщил РИА Новости, что 13 из 15 пострадавших находятся в больницах.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на контроле Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220416/dtp-1783889413.html

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, воронежская область