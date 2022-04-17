https://ria.ru/20220417/belorussiya-1784013450.html

Совбез Белоруссии пригрозил ответить в случае агрессии стран Запада

Совбез Белоруссии пригрозил ответить в случае агрессии стран Запада - РИА Новости, 17.04.2022

Совбез Белоруссии пригрозил ответить в случае агрессии стран Запада

Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что армия республики готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T23:55

2022-04-17T23:55

2022-04-17T23:55

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в мире

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МИНСК, 17 апр – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что армия республики готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран, и подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории."Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня на Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", - сказал госсекретарь телеканалу "Беларусь 1".Вольфович обратил внимание, что в сопредельных странах увеличилось количество военных и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, учащаются полеты военной авиации у белорусских границ, большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.Он подчеркнул, что Белоруссия разумно направляет средства на развитие своей армии, чтобы "в случае необходимости, в случае провокации быть готовыми дать достойный ответ". Вольфович обратил внимание, что Белоруссия занимается подготовкой своих вооруженных сил, проводит плановые мероприятия боевой подготовки."Мы не забываем про наши границы. Сегодня часть сил и средств вышла на южные границы, на западные границы, прикрывают особо опасные направления возможных провокаций с территории сопредельных стран", - сказал он.

https://ria.ru/20220412/ukraina-1783131425.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782260727.html

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украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

белоруссия, украина, в мире