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От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций - РИА Новости, 16.04.2022
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Культура
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От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций
От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций - РИА Новости, 16.04.2022
От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций
В Историческом музее открылась выставка "Россия. Дорогами цивилизаций". Посетители смогут проследить развитие человечества с древнейших времен до наших дней. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T07:01
2022-04-16T07:01
культура
новости культуры
выставки
исторический музей
музеи
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась выставка "Россия. Дорогами цивилизаций". Посетители смогут проследить развитие человечества с древнейших времен до наших дней. Ни одна цивилизация не существовала в вакууме. Каждая — наследница предыдущих и развивается в контексте общемировой истории. И в экспозиции это отражено. Всего представлено около 200 уникальных предметов из коллекции ГИМа. В нескольких залах созданы образы разных эпох. Открывает выставку раздел, посвященный первобытной культуре. Она показана через мир мифов, который человек сотворил, пытаясь понять различные природные явления. Здесь находится самый древний артефакт экспозиции."Это уникальное ручное рубило. Ему почти 600 тысяч лет", — рассказывает Шишлина. Во втором зале представлены предметы античности: древние папирусы, амфоры, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры. "Греческая цивилизация принесла миру движение вперед, открыла новые пути. Но и античности пришел конец. На ее осколках, как многие говорят, возникли десятки других цивилизаций", — объясняет куратор. Большое внимание на выставке уделено эпохе Византии, которая дала начало русскому пути. Россия стала ее наследницей, переняла письменность, иконопись и градостроительство.Следующий зал связан с появлением централизованных государств. Это период Средневековья и Нового времени. "Россия в то время расширялась — путешественники и торговцы осваивали новые земли. Но сложение государственности, регалий власти, законов, дипломатии происходило не само по себе, а во взаимодействии со странами Востока и Запада", — подчеркивает Шишлина. Среди экспонатов этого раздела — Соборное уложение и перо, которым Александр II подписал журнал заседания Общего собрания Государственного совета об упразднении крепостного права.Отдельный зал отдали военной истории человечества. Среди экспонатов — стол с Тегеранской конференции. За ним 28 ноября — 1 декабря 1943 года собрались лидеры трех мировых держав.Финал выставки посвящен самому успешному советскому проекту — освоению космоса. В этом разделе, например, можно увидеть стартовый ключ 1980 года от ракеты.Выставка продлится до 15 августа 2022 года.
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новости культуры, выставки, исторический музей, музеи, россия, куда сходить , что посмотреть
07:01 16.04.2022
 
От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций

Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций" открылась в Историческом музее

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетитель на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций" в Историческом музее в Москве
Посетитель на выставке Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась выставка "Россия. Дорогами цивилизаций". Посетители смогут проследить развитие человечества с древнейших времен до наших дней.

"Эту выставку мы посвящаем 150-летию нашего музея", — говорит куратор Наталья Шишлина.

Ни одна цивилизация не существовала в вакууме. Каждая — наследница предыдущих и развивается в контексте общемировой истории. И в экспозиции это отражено.
"Основная задача юбилейной выставки Исторического музея — представить символы тысячелетней истории нашей страны, а также продемонстрировать связь России с основными цивилизационными центрами Евразии", — поясняет директор музея Алексей Левыкин.
Всего представлено около 200 уникальных предметов из коллекции ГИМа. В нескольких залах созданы образы разных эпох. Открывает выставку раздел, посвященный первобытной культуре. Она показана через мир мифов, который человек сотворил, пытаясь понять различные природные явления. Здесь находится самый древний артефакт экспозиции.
© Фото : пресс-служба Исторического музеяРубило
Рубило - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба Исторического музея
Рубило
"Это уникальное ручное рубило. Ему почти 600 тысяч лет", — рассказывает Шишлина.
Во втором зале представлены предметы античности: древние папирусы, амфоры, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры.
© Фото : пресс-служба Исторического музея

Экспонат на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

Экспонат с выставки Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее
1 из 3

Экспонат на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
© Фото : пресс-служба Исторического музея

Скульптура на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

Экспонат с выставки Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее
2 из 3

Скульптура на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
© Фото : пресс-служба Исторического музея

Амфора на выставки "Россия. Дорогами цивилизаций"

Экспонат с выставки Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее
3 из 3

Амфора на выставки "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
1 из 3

Экспонат на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
2 из 3

Скульптура на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
3 из 3

Амфора на выставки "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
"Греческая цивилизация принесла миру движение вперед, открыла новые пути. Но и античности пришел конец. На ее осколках, как многие говорят, возникли десятки других цивилизаций", — объясняет куратор.
Большое внимание на выставке уделено эпохе Византии, которая дала начало русскому пути. Россия стала ее наследницей, переняла письменность, иконопись и градостроительство.
© Фото : пресс-служба Исторического музея

Икона "житие Иоанна Предтечи". Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

Икона житие Иоанна Предтечи. Выставка Россия. Дорогами цивилизаций
1 из 3

Икона "житие Иоанна Предтечи". Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
© Фото : пресс-служба Исторического музея

Икона Спаса Эммануила. Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

Икона Спаса Эммануила. Выставка Россия. Дорогами цивилизаций
2 из 3

Икона Спаса Эммануила. Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
© Фото : пресс-служба Исторического музея

Икона "житие Иоанна Предтечи". Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

Икона житие Иоанна Предтечи. Выставка Россия. Дорогами цивилизаций
3 из 3

Икона "житие Иоанна Предтечи". Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
1 из 3

Икона "житие Иоанна Предтечи". Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
2 из 3

Икона Спаса Эммануила. Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
3 из 3

Икона "житие Иоанна Предтечи". Выставка "Россия. Дорогами цивилизаций"

© Фото : пресс-служба Исторического музея
Следующий зал связан с появлением централизованных государств. Это период Средневековья и Нового времени. "Россия в то время расширялась — путешественники и торговцы осваивали новые земли. Но сложение государственности, регалий власти, законов, дипломатии происходило не само по себе, а во взаимодействии со странами Востока и Запада", — подчеркивает Шишлина.
Среди экспонатов этого раздела — Соборное уложение и перо, которым Александр II подписал журнал заседания Общего собрания Государственного совета об упразднении крепостного права.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посмертная маска Петра I, представленная на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

Посмертная маска Петра I, представленная на выставке Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее в Москве
1 из 3

Посмертная маска Петра I, представленная на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

Посетитель на выставке Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее в Москве
2 из 3

Посетитель на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На выставке "Россия. Дорогами цивилизаций" в ГИМ

Посетители на выставке Россия. Дорогами цивилизаций в Историческом музее в Москве
3 из 3

На выставке "Россия. Дорогами цивилизаций" в ГИМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посмертная маска Петра I, представленная на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетитель на выставке "Россия. Дорогами цивилизаций"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 3

На выставке "Россия. Дорогами цивилизаций" в ГИМ

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Отдельный зал отдали военной истории человечества. Среди экспонатов — стол с Тегеранской конференции. За ним 28 ноября — 1 декабря 1943 года собрались лидеры трех мировых держав.
Финал выставки посвящен самому успешному советскому проекту — освоению космоса. В этом разделе, например, можно увидеть стартовый ключ 1980 года от ракеты.
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