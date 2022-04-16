https://ria.ru/20220416/vystavka-1783586413.html

От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций

От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций - РИА Новости, 16.04.2022

От рубила до космоса: в Историческом музее показывают дороги цивилизаций

В Историческом музее открылась выставка "Россия. Дорогами цивилизаций". Посетители смогут проследить развитие человечества с древнейших времен до наших дней. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T07:01

2022-04-16T07:01

2022-04-16T07:01

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Историческом музее открылась выставка "Россия. Дорогами цивилизаций". Посетители смогут проследить развитие человечества с древнейших времен до наших дней. Ни одна цивилизация не существовала в вакууме. Каждая — наследница предыдущих и развивается в контексте общемировой истории. И в экспозиции это отражено. Всего представлено около 200 уникальных предметов из коллекции ГИМа. В нескольких залах созданы образы разных эпох. Открывает выставку раздел, посвященный первобытной культуре. Она показана через мир мифов, который человек сотворил, пытаясь понять различные природные явления. Здесь находится самый древний артефакт экспозиции."Это уникальное ручное рубило. Ему почти 600 тысяч лет", — рассказывает Шишлина. Во втором зале представлены предметы античности: древние папирусы, амфоры, монеты, которые были в обращении в IV веке до нашей эры. "Греческая цивилизация принесла миру движение вперед, открыла новые пути. Но и античности пришел конец. На ее осколках, как многие говорят, возникли десятки других цивилизаций", — объясняет куратор. Большое внимание на выставке уделено эпохе Византии, которая дала начало русскому пути. Россия стала ее наследницей, переняла письменность, иконопись и градостроительство.Следующий зал связан с появлением централизованных государств. Это период Средневековья и Нового времени. "Россия в то время расширялась — путешественники и торговцы осваивали новые земли. Но сложение государственности, регалий власти, законов, дипломатии происходило не само по себе, а во взаимодействии со странами Востока и Запада", — подчеркивает Шишлина. Среди экспонатов этого раздела — Соборное уложение и перо, которым Александр II подписал журнал заседания Общего собрания Государственного совета об упразднении крепостного права.Отдельный зал отдали военной истории человечества. Среди экспонатов — стол с Тегеранской конференции. За ним 28 ноября — 1 декабря 1943 года собрались лидеры трех мировых держав.Финал выставки посвящен самому успешному советскому проекту — освоению космоса. В этом разделе, например, можно увидеть стартовый ключ 1980 года от ракеты.Выставка продлится до 15 августа 2022 года.

https://ria.ru/20220413/muzei-1782281531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, исторический музей, музеи, россия, куда сходить , что посмотреть