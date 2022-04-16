https://ria.ru/20220416/vsu-1783862953.html

Жители Никольского сообщили о расстреле украинскими войсками трех человек

Жители Никольского сообщили о расстреле украинскими войсками трех человек - РИА Новости, 16.04.2022

Жители Никольского сообщили о расстреле украинскими войсками трех человек

Народная милиция ДНР сообщила о получении информации от жителей населенного пункта Никольское о расстреле украинскими войсками во дворе гимназии двух мужчин и... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:45

2022-04-16T10:45

2022-04-16T11:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила о получении информации от жителей населенного пункта Никольское о расстреле украинскими войсками во дворе гимназии двух мужчин и одной женщины."По информации, полученной от жителей населенного пункта Никольское, нам стало известно о расстреле украинскими боевиками во дворе Гимназии №1 двух мужчин и одной женщины", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии