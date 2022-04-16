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Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в украинском тылу - РИА Новости, 16.04.2022
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Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в украинском тылу
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в украинском тылу - РИА Новости, 16.04.2022
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в украинском тылу
Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T00:05
2022-04-16T09:22
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов, сообщает пресс-служба ведомства.В Росгвардии отметили, что вертолетчики ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, что позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника. Такие полеты требуют предельной внимательности от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, донбасс
00:05 16.04.2022 (обновлено: 09:22 16.04.2022)
 
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в украинском тылу

Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов и технику в тылу украинских националистов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники", — говорится в сообщении.

В Росгвардии отметили, что вертолетчики ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, что позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника. Такие полеты требуют предельной внимательности от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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