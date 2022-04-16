08:00 16.04.2022 (обновлено: 08:09 16.04.2022)
"Обычно поступают неправильно". Что делать с освященной вербой
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПеред патриаршим служением в канун празднования Входа Господня в Иерусалим в храме Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Олег Налисник. Православные готовятся встретить Вход Господень во Иерусалим — одно из важнейших торжеств. Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу. Однако с обычаем связано много заблуждений. О наиболее распространенных — в материале РИА Новости.
Популярная традиция
Но многие священники возразят: куда больше людей не на Светлое Христово Воскресение, а неделей раньше, когда отмечают Вход Господень в Иерусалим.
Что же так привлекает даже невоцерковленных? Простая веточка вербы. За семь дней до Пасхи их освящают в церквях. Еще раньше — начинают продавать на улицах.
Обряд духовенство совершает в субботу вечером (в качестве исключения — в воскресенье утром). Во время всенощного бдения (торжественного богослужения накануне праздников) священники читают особую молитву и окропляют вербу святой водой. Кто-то приносит ветки с собой, тем, у кого нет, раздают в храме.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Прихожане во время освящения вербы в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Так было и в советское время. Священники вспоминают, что верующие даже в годы гонений все равно приходили на освящение — так же массово, как и до революции.
Выходит, традиция довольно давняя, причем крепко укоренившаяся. На это указывают и поговорки: "Нет вербы — нет весны", "Дождаться, как от вербы яблок".
"Верба хвойная" и простая
Обряд освящения вербы — церковный, а не народный. Однако в канонах об этом дереве ни слова. Молчит и Евангелие. Повествуя о входе Иисуса Христа в Иерусалим, апостол Матфей упоминает, что "множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге". Так горожане встречали Спасителя, ехавшего "на скромном ослике".
"И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист.
В первые века христианства верующие повторяли Писание буквально: приносили на службу пальмовые ветви. Однако новая религия вышла далеко за пределы Средиземноморья с его субтропическим климатом. На Руси, например, пальмы не росли. Поэтому выбрали вербу. И неспроста.
© ДжоттоДжотто ди Бондоне. Вход Господень в Иерусалим. Капелла Скровеньи, фреска
© Джотто
Джотто ди Бондоне. Вход Господень в Иерусалим. Капелла Скровеньи, фреска
"Только она зацветает так рано, а ведь именно цветение символизирует жизнь и победу над смертью", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
Правда, и это дерево растет далеко не везде. В северных широтах его заменяют на ель, пихту или можжевельник (особенно популярный в Прибалтике). Что интересно, верующие там называют связку хвойных веток не иначе как "верба".
"Без суеверий"
Вербой в старину украшали дома. Ставили обычно в красный угол, у икон. А когда человек умирал, то его хоронили вместе с освященными ветками, которые зашивали в подушку.
О таких традициях сейчас мало кто знает. Для невоцерковленных это скорее "православный флешмоб": все с веточками приходят в храм. Для глубоко же верующих обряд может даже показаться языческим — с чего вдруг обычному дереву придавать столько значения.
"Дело в смысле, который мы вкладываем в традицию. Вербу освящают в храмах лишь для того, чтобы люди вспомнили о важном событии: Господь в последние дни своей земной жизни торжественно входит в Иерусалим. Человек, глядя на веточку, ощущает сопричастность", — говорит доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа вербы у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
Продажа вербы у Покровского кафедрального собора во Владивостоке во время праздника Входа Господня в Иерусалим
При этом некоторые, по его словам, могут ненароком вложить в красивый обряд "языческий смысл". Прежде всего — используя вербу, что называется, не по назначению.
"Если ей придают магические, целебные свойства или, например, превращая в банный веник. Это неправильно", — отмечает священник.
К традиции следует относиться без суеверий. Но и без крайностей. Скажем, не надо выкидывать благословленные ветки в мусорку — лучше сжечь или закопать.
"Обычно они стоят возле икон дома, — добавляет Польсков. — До следующего Вербного воскресенья. Некоторые хранят их годами".
Как вариант — веточку можно посадить на дачном участке. Главное, предупреждают священники, не сотворить кумира из выращенного дерева.
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