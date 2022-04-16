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"Обычно поступают неправильно". Что делать с освященной вербой

"Обычно поступают неправильно". Что делать с освященной вербой - РИА Новости, 16.04.2022

"Обычно поступают неправильно". Что делать с освященной вербой

Православные готовятся встретить Вход Господень во Иерусалим — одно из важнейших торжеств. Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу. Однако с обычаем... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:09

религия

максим первозванский

иисус христос

иерусалим

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москва

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Олег Налисник. Православные готовятся встретить Вход Господень во Иерусалим — одно из важнейших торжеств. Накануне и в сам праздник в храмах освящают вербу. Однако с обычаем связано много заблуждений. О наиболее распространенных — в материале РИА Новости.Популярная традицияСчитается, что самый популярный религиозный праздник в России — Пасха. Храмы в этот день переполнены. Только в Москве на службу приходят более 200 тысяч человек.Но многие священники возразят: куда больше людей не на Светлое Христово Воскресение, а неделей раньше, когда отмечают Вход Господень в Иерусалим.Что же так привлекает даже невоцерковленных? Простая веточка вербы. За семь дней до Пасхи их освящают в церквях. Еще раньше — начинают продавать на улицах.Обряд духовенство совершает в субботу вечером (в качестве исключения — в воскресенье утром). Во время всенощного бдения (торжественного богослужения накануне праздников) священники читают особую молитву и окропляют вербу святой водой. Кто-то приносит ветки с собой, тем, у кого нет, раздают в храме.Так было и в советское время. Священники вспоминают, что верующие даже в годы гонений все равно приходили на освящение — так же массово, как и до революции.Выходит, традиция довольно давняя, причем крепко укоренившаяся. На это указывают и поговорки: "Нет вербы — нет весны", "Дождаться, как от вербы яблок"."Верба хвойная" и простаяОбряд освящения вербы — церковный, а не народный. Однако в канонах об этом дереве ни слова. Молчит и Евангелие. Повествуя о входе Иисуса Христа в Иерусалим, апостол Матфей упоминает, что "множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге". Так горожане встречали Спасителя, ехавшего "на скромном ослике"."И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: "Кто Сей?" Народ же говорил: "Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского", — свидетельствует евангелист.В первые века христианства верующие повторяли Писание буквально: приносили на службу пальмовые ветви. Однако новая религия вышла далеко за пределы Средиземноморья с его субтропическим климатом. На Руси, например, пальмы не росли. Поэтому выбрали вербу. И неспроста."Только она зацветает так рано, а ведь именно цветение символизирует жизнь и победу над смертью", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Правда, и это дерево растет далеко не везде. В северных широтах его заменяют на ель, пихту или можжевельник (особенно популярный в Прибалтике). Что интересно, верующие там называют связку хвойных веток не иначе как "верба"."Без суеверий"Вербой в старину украшали дома. Ставили обычно в красный угол, у икон. А когда человек умирал, то его хоронили вместе с освященными ветками, которые зашивали в подушку.О таких традициях сейчас мало кто знает. Для невоцерковленных это скорее "православный флешмоб": все с веточками приходят в храм. Для глубоко же верующих обряд может даже показаться языческим — с чего вдруг обычному дереву придавать столько значения."Дело в смысле, который мы вкладываем в традицию. Вербу освящают в храмах лишь для того, чтобы люди вспомнили о важном событии: Господь в последние дни своей земной жизни торжественно входит в Иерусалим. Человек, глядя на веточку, ощущает сопричастность", — говорит доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков.При этом некоторые, по его словам, могут ненароком вложить в красивый обряд "языческий смысл". Прежде всего — используя вербу, что называется, не по назначению."Если ей придают магические, целебные свойства или, например, превращая в банный веник. Это неправильно", — отмечает священник.К традиции следует относиться без суеверий. Но и без крайностей. Скажем, не надо выкидывать благословленные ветки в мусорку — лучше сжечь или закопать."Обычно они стоят возле икон дома, — добавляет Польсков. — До следующего Вербного воскресенья. Некоторые хранят их годами".Как вариант — веточку можно посадить на дачном участке. Главное, предупреждают священники, не сотворить кумира из выращенного дерева.

https://ria.ru/20210407/pervozvanskiy-1727099331.html

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максим первозванский, иисус христос, иерусалим, россия, москва