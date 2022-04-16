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В правительстве Британии заявили о намерении продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 16.04.2022
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В правительстве Британии заявили о намерении продолжать поддержку Украины
В правительстве Британии заявили о намерении продолжать поддержку Украины - РИА Новости, 16.04.2022
В правительстве Британии заявили о намерении продолжать поддержку Украины
Великобритания продолжит поддерживать Украину после включения в "стоп-лист" РФ британских политиков, заявил представитель британского правительства. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:35
2022-04-16T16:35
в мире
великобритания
россия
украина
вооруженные силы рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
борис джонсон
владимир путин
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ЛОНДОН, 16 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит поддерживать Украину после включения в "стоп-лист" РФ британских политиков, заявил представитель британского правительства.Ранее Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс."Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении предосудительных действий российского правительства на Украине и призывают Кремль прекратить войну. Мы по-прежнему полны решимости в нашей поддержке Украины", - приводит Sky News слова представителя британского правительства.В МИД РФ в субботу заявили, что Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, великобритания, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), борис джонсон, владимир путин
16:35 16.04.2022
 
В правительстве Британии заявили о намерении продолжать поддержку Украины

Британия продолжит поддержку Украины после включения политиков в российский стоп-лист

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит поддерживать Украину после включения в "стоп-лист" РФ британских политиков, заявил представитель британского правительства.
Ранее Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс.
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"Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении предосудительных действий российского правительства на Украине и призывают Кремль прекратить войну. Мы по-прежнему полны решимости в нашей поддержке Украины", - приводит Sky News слова представителя британского правительства.
В МИД РФ в субботу заявили, что Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВеликобританияРоссияУкраинаВооруженные силы РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Борис ДжонсонВладимир Путин
 
 
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