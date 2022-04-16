https://ria.ru/20220416/velikobritaniya-1783873081.html

МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев

МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев - РИА Новости, 16.04.2022

МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев

Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:45

2022-04-16T12:45

2022-04-16T12:45

россия

великобритания

москва

лондон

борис джонсон

лиз трасс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, заявили в МИД РФ в субботу.Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей, сообщили в российском дипведомстве. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс."В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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Екатерина Зайцева

россия, великобритания, москва, лондон, борис джонсон, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)