https://ria.ru/20220416/velikobritaniya-1783873081.html
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев - РИА Новости, 16.04.2022
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев
Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:45
2022-04-16T12:45
2022-04-16T12:45
россия
великобритания
москва
лондон
борис джонсон
лиз трасс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_1008:267:3071:1428_1920x0_80_0_0_ce925618a7c5c52829b8e5ad205ba139.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, заявили в МИД РФ в субботу.Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей, сообщили в российском дипведомстве. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс."В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783870995.html
россия
великобритания
москва
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770358724_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f9ea0880352284466986d9d07323b1ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, москва, лондон, борис джонсон, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев
МИД: Россия расширит "стоп-лист", включив в него британских политиков и парламентариев