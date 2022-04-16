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МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев - РИА Новости, 16.04.2022
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МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев - РИА Новости, 16.04.2022
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев
Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:45
2022-04-16T12:45
россия
великобритания
москва
лондон
борис джонсон
лиз трасс
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, заявили в МИД РФ в субботу.Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей, сообщили в российском дипведомстве. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс."В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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россия, великобритания, москва, лондон, борис джонсон, лиз трасс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
12:45 16.04.2022
 
МИД: Россия расширит стоп-лист для британских политиков и парламентариев

МИД: Россия расширит "стоп-лист", включив в него британских политиков и парламентариев

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПрохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва в ближайшее время расширит свой "стоп-лист" за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, заявили в МИД РФ в субботу.
Россия в качестве ответной меры на санкции Лондона включила в российский "стоп-лист" ключевых членов британского правительства и ряд политических деятелей, сообщили в российском дипведомстве. В частности, въезд в страну был закрыт для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главы МИД Элизабет Трасс.
"В ближайшее время последует расширение этого списка за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Здание министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
12:19
Россия ввела ответные персональные санкции против Британии
 
РоссияВеликобританияМоскваЛондонБорис ДжонсонЛиз ТрассМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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