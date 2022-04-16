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Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине

Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине - РИА Новости, 16.04.2022

Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине

Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Соответствующую информацию распространила... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:55

2022-04-16T02:55

2022-04-16T02:55

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россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.В Росгвардии отметили, что вертолетчики ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, что позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника.Подготовка диверсантовИностранные инструкторы приняли участие в сборах членов украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые прошли с 4 по 7 апреля в Николаевской области, рассказал ранее РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.Он не исключил, что подготовленные иностранцами украинские диверсанты могут готовить провокации в Херсонской и Николаевской областях с постановочными жертвами среди мирного населения.Военные инструкторы НАТОДепутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО.По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы.В свою очередь силовики Донецкой Народной Республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нейтрализации боевиков. По информации силовиков, двое из них ранены.Оказать сопротивление диверсанты не успели.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.

https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html

https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html

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в мире, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)