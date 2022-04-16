Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине
Вертолеты Росгвардии уничтожили в тылу на Украине диверсантов и три единицы техники
Росгвардия. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.
"Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов", - говорится в сообщении.
В Росгвардии отметили, что вертолетчики ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, что позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника.
Подготовка диверсантов
Иностранные инструкторы приняли участие в сборах членов украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые прошли с 4 по 7 апреля в Николаевской области, рассказал ранее РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
Он не исключил, что подготовленные иностранцами украинские диверсанты могут готовить провокации в Херсонской и Николаевской областях с постановочными жертвами среди мирного населения.
Военные инструкторы НАТО
В свою очередь силовики Донецкой Народной Республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нейтрализации боевиков. По информации силовиков, двое из них ранены.
Оказать сопротивление диверсанты не успели.
Специальная военная операция
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.