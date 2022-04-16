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Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
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Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине
Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Соответствующую информацию распространила... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:55
2022-04-16T02:55
в мире
украина
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.В Росгвардии отметили, что вертолетчики ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, что позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника.Подготовка диверсантовИностранные инструкторы приняли участие в сборах членов украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые прошли с 4 по 7 апреля в Николаевской области, рассказал ранее РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.Он не исключил, что подготовленные иностранцами украинские диверсанты могут готовить провокации в Херсонской и Николаевской областях с постановочными жертвами среди мирного населения.Военные инструкторы НАТОДепутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО.По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы.В свою очередь силовики Донецкой Народной Республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу.Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нейтрализации боевиков. По информации силовиков, двое из них ранены.Оказать сопротивление диверсанты не успели.Специальная военная операцияРоссия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html
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в мире, украина, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
02:55 16.04.2022
 
Вертолеты Росгвардии уничтожили диверсантов в тылу на Украине

Вертолеты Росгвардии уничтожили в тылу на Украине диверсантов и три единицы техники

© РИА Новости / Пресс-служба Росгвардии / Перейти в фотобанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росгвардии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Вертолетчики Росгвардии уничтожили группу диверсантов и три единицы военной техники в тылу украинских националистов. Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.
"Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов", - говорится в сообщении.
В Росгвардии отметили, что вертолетчики ежедневно вылетают для выполнения служебно-боевых задач. Они летают на малых высотах, что позволяет легче распознавать замаскированные позиции противника.

Подготовка диверсантов

Иностранные инструкторы приняли участие в сборах членов украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые прошли с 4 по 7 апреля в Николаевской области, рассказал ранее РИА Новости источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках.
Он не исключил, что подготовленные иностранцами украинские диверсанты могут готовить провокации в Херсонской и Николаевской областях с постановочными жертвами среди мирного населения.
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Военные инструкторы НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что в Мариуполе могут укрываться военные инструкторы НАТО.
По его словам, страны НАТО последние восемь лет строили в восточной Украине хорошо укрепленный плацдарм для нападения на Россию, но спецоперация сорвала их планы.
В свою очередь силовики Донецкой Народной Республики задержали в пригороде Мариуполя украинскую диверсионно-разведывательную группу.
Корреспондент РИА Новости стал свидетелем нейтрализации боевиков. По информации силовиков, двое из них ранены.
Оказать сопротивление диверсанты не успели.
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Специальная военная операция

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
 
В миреУкраинаРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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