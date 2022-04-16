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У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере - РИА Новости, 16.04.2022
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У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере
У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере - РИА Новости, 16.04.2022
У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере
На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:00
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в мире
гонконг
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post.Один человек скончался по пути в больницу, шесть членов экипажа пострадали, трое из них в тяжелом состоянии с сильными ожогами.Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) примерно в 300 километрах к востоку от Гонконга.Государственная летная служба направила на место происшествия два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших. Причина взрыва пока не установлена.
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в мире, гонконг
17:00 16.04.2022 (обновлено: 18:43 16.04.2022)
 
У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере

У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер Chuang Yi, один человек погиб

© Фото : derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : derdento
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post.
Один человек скончался по пути в больницу, шесть членов экипажа пострадали, трое из них в тяжелом состоянии с сильными ожогами.
Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) примерно в 300 километрах к востоку от Гонконга.
Государственная летная служба направила на место происшествия два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших.
Причина взрыва пока не установлена.
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