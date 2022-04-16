https://ria.ru/20220416/tanker-1783897861.html

У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере

У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере - РИА Новости, 16.04.2022

У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере

На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:00

2022-04-16T17:00

2022-04-16T18:43

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гонконг

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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post.Один человек скончался по пути в больницу, шесть членов экипажа пострадали, трое из них в тяжелом состоянии с сильными ожогами.Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) примерно в 300 километрах к востоку от Гонконга.Государственная летная служба направила на место происшествия два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших. Причина взрыва пока не установлена.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, гонконг