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У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере
У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере - РИА Новости, 16.04.2022
У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере
На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:00
2022-04-16T17:00
2022-04-16T18:43
в мире
гонконг
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ПЕКИН, 16 апр — РИА Новости. На борту нефтяного танкера Chuang Yi в водах вблизи Гонконга прогремел взрыв, сообщило издание South China Morning Post.Один человек скончался по пути в больницу, шесть членов экипажа пострадали, трое из них в тяжелом состоянии с сильными ожогами.Инцидент произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) примерно в 300 километрах к востоку от Гонконга.Государственная летная служба направила на место происшествия два вертолета, чтобы эвакуировать пострадавших. Причина взрыва пока не установлена.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гонконг
17:00 16.04.2022 (обновлено: 18:43 16.04.2022)
У берегов Гонконга прогремел взрыв на нефтяном танкере
У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер Chuang Yi, один человек погиб