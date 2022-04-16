https://ria.ru/20220416/spetsoperatsiya-1783919950.html

День 52-й: Минобороны сообщило о потерях Украины и о ситуации в Мариуполе

День 52-й: Минобороны сообщило о потерях Украины и о ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 16.04.2022

День 52-й: Минобороны сообщило о потерях Украины и о ситуации в Мариуполе

Минобороны в субботу сообщило о том, что вся городская территория Мариуполя, который уже несколько недель остается самой "горячей" точкой в ходе операции,... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T21:58

2022-04-16T21:58

2022-04-16T21:58

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Минобороны в субботу сообщило о том, что вся городская территория Мариуполя, который уже несколько недель остается самой "горячей" точкой в ходе операции, зачищена от украинских войск, остатки группировки заблокированы на территории "Азовстали".Также ведомство обнародовало данные о безвозвратных потерях украинской армии, нацгвардии и наемников - 23 367 человек. В Мариуполе эта цифра составила более 4000 человек.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе, которым Минобороны России неоднократно предлагало сдаться.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииРоссийские ракетные войска поразили 317 украинских военных объектов, в том числе 274 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.Высокоточными ракетами с воздуха в районах семи населенных пунктов поражены 15 объектов противника, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск, подчеркнул он.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.Также были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Воздушно-космические силы РФ уничтожили за ночь 16 военных объектов Украины, в том числе в районах Полтавы и Николаева. Оперативно-тактическая авиация РФ поразила 67 районов сосредоточения личного состава войск Украины.Также Конашенков сообщил о том, что российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский штурмовик Су-25.Российская ПВО сбила в районе Одессы украинский военно-транспортный самолёт, загруженный крупной партией западной военной техники, над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.Конашенков также сообщил данные о числе погибших украинских военных. По его словам, безвозвратные потери Украины составили более 23 тысяч человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели, места захоронения погибших будут скоро опубликованы.МариупольКонашенков рассказал о ситуации в Мариуполе. По его словам, вся городская территория города полностью зачищена от боевиков "Азова" (против которых в России возбуждено дело), иностранных наемников и украинских войск. Остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". Единственный шанс для них спасти свои жизни – добровольно сложить оружие и сдаться, указал он.В Мариуполе сдались почти 1500 украинских боевиков, их число ежедневно увеличивается, заявил он. Он добавил, что общая численность укрывшихся на "Азовстали" украинских военнослужащих, боевиков, иностранных наёмников не превышает 2,5 тысячи человек.На сегодняшний день в Мариуполе потери украинской группировки составили более 4000 человек, сказал он.Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев не будет вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе."Мариуполь – это, может быть, как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах", - приводит слова Зеленского издание "Страна.ua".Он также выразил мнение, что договор с Россией может состоять из двух документов: один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, мариуполь, россия, ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, игорь конашенков, владимир зеленский