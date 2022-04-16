https://ria.ru/20220416/sootechestvenniki-1783844241.html

В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов

В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов - РИА Новости, 16.04.2022

В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов

Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:54

2022-04-16T02:54

2022-04-16T05:36

общество

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА Новости в МВД.Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.В ведомстве добавили, что в первом квартале этого года в Россию на постоянное место жительства пожелали переселиться около 27 тысяч граждан, а приехали около 16 тысяч человек."Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников", - подчеркнули в ведомстве.Согласно указу, участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили. Кроме того, переселенцы вправе работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.

https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия