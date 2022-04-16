https://ria.ru/20220416/sootechestvenniki-1783844241.html
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов - РИА Новости, 16.04.2022
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов
Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:54
2022-04-16T02:54
2022-04-16T05:36
общество
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА Новости в МВД.Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.В ведомстве добавили, что в первом квартале этого года в Россию на постоянное место жительства пожелали переселиться около 27 тысяч граждан, а приехали около 16 тысяч человек."Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников", - подчеркнули в ведомстве.Согласно указу, участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили. Кроме того, переселенцы вправе работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
02:54 16.04.2022 (обновлено: 05:36 16.04.2022)
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов
В Россию с 2006 года переселилось более миллиона соотечественников
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА Новости в МВД.
Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.
"Всего с начала ее реализации по состоянию на 1 апреля 2022 года в Россию переселилось более 1 миллиона соотечественников, в том числе в 2021 году – 78,5 тысячи человек", – говорится в ответе МВД на соответствующий запрос РИА Новости.
В ведомстве добавили, что в первом квартале этого года в Россию
на постоянное место жительства пожелали переселиться около 27 тысяч граждан, а приехали около 16 тысяч человек.
"Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно указу, участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили. Кроме того, переселенцы вправе работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.