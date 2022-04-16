Рейтинг@Mail.ru
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/sootechestvenniki-1783844241.html
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов - РИА Новости, 16.04.2022
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов
Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:54
2022-04-16T05:36
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_d4c0bdb4951d8bd3b66c5ba77f92017a.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА Новости в МВД.Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.В ведомстве добавили, что в первом квартале этого года в Россию на постоянное место жительства пожелали переселиться около 27 тысяч граждан, а приехали около 16 тысяч человек."Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников", - подчеркнули в ведомстве.Согласно указу, участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили. Кроме того, переселенцы вправе работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.
https://ria.ru/20220406/grazhdanstvo-1782018229.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757362549_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3eb9742974e0e4fe6adabdc46d800146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
02:54 16.04.2022 (обновлено: 05:36 16.04.2022)
 
В Россию с 2006 года переехали более миллиона репатриантов

В Россию с 2006 года переселилось более миллиона соотечественников

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более миллиона человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили РИА Новости в МВД.
Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.
"Всего с начала ее реализации по состоянию на 1 апреля 2022 года в Россию переселилось более 1 миллиона соотечественников, в том числе в 2021 году – 78,5 тысячи человек", – говорится в ответе МВД на соответствующий запрос РИА Новости.
В ведомстве добавили, что в первом квартале этого года в Россию на постоянное место жительства пожелали переселиться около 27 тысяч граждан, а приехали около 16 тысяч человек.
"Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников", - подчеркнули в ведомстве.
Согласно указу, участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили. Кроме того, переселенцы вправе работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 09:51
С 2019 года более 797 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала