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Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 16.04.2022
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Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем
Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 16.04.2022
Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении между Россией и Уругваем, документ опубликован на портале... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:45
2022-04-16T14:20
общество
россия
уругвай
дмитрий новиков
госдума рф
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении между Россией и Уругваем, документ опубликован на портале правовой информации."Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", — отмечал первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами России и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсий и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение.
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общество, россия, уругвай, дмитрий новиков, госдума рф, владимир путин, в мире
11:45 16.04.2022 (обновлено: 14:20 16.04.2022)
 
Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем

Президент Путин подписал закон о ратификации соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении между Россией и Уругваем, документ опубликован на портале правовой информации.
"Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", — отмечал первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.
В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами России и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсий и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение.
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