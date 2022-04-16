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Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем
Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем - РИА Новости, 16.04.2022
Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении между Россией и Уругваем, документ опубликован на портале... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:45
2022-04-16T11:45
2022-04-16T14:20
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о социальном обеспечении между Россией и Уругваем, документ опубликован на портале правовой информации."Ратификация настоящего соглашения будет способствовать активизации российско-уругвайских отношений в области социального обеспечения, позволит повысить уровень социальной защищенности граждан", — отмечал первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что соглашение распространяется на лиц, являющихся гражданами России и Уругвая, а также членов их семей. Это касается выплат пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, накопительных пенсий и иных выплат за счет средств пенсионных накоплений. Также граждане имеют право на получение социального пособия на погребение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/indeksatsiya-1783616099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, уругвай, дмитрий новиков, госдума рф, владимир путин, в мире
11:45 16.04.2022 (обновлено: 14:20 16.04.2022)
Путин утвердил ратификацию соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем
Президент Путин подписал закон о ратификации соглашения о пенсиях между Россией и Уругваем