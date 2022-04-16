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Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм - РИА Новости, 16.04.2022
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Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм - РИА Новости, 16.04.2022
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм
Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:45
2022-04-16T12:54
в мире
украина
изюм (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-25
игорь конашенков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25", - сообщил он.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863069.html
украина
изюм (город)
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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он. Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.
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в мире, украина, изюм (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-25, игорь конашенков
10:45 16.04.2022 (обновлено: 12:54 16.04.2022)
 
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм

Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25", - сообщил он.
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
10:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские войска за ночь поразили 811 украинских военных объектов
 
В миреУкраинаИзюм (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСу-25Игорь Конашенков
 
 
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