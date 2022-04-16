https://ria.ru/20220416/samolet-1783862857.html

Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм

Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм - РИА Новости, 16.04.2022

Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм

Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:45

2022-04-16T10:45

2022-04-16T12:54

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вооруженные силы рф

су-25

игорь конашенков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25", - сообщил он.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863069.html

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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве

Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. "Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он. Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.

2022-04-16T10:45

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