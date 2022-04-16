https://ria.ru/20220416/samolet-1783862857.html
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм - РИА Новости, 16.04.2022
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм
Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:45
2022-04-16T10:45
2022-04-16T12:54
в мире
украина
изюм (город)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
су-25
игорь конашенков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили под городом Изюм (Харьковская область) украинский истребитель Су-25, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25", - сообщил он.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783863069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ: Уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Вооруженные силы России нанесли удары по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве", — сказал он.
Всего за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 811 объектам ВСУ.
2022-04-16T10:45
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PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, изюм (город), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, су-25, игорь конашенков
10:45 16.04.2022 (обновлено: 12:54 16.04.2022)
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм
Минобороны: российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-25 у города Изюм