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При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/rebenok-1783900919.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 16.04.2022
При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок
Ребенок пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:34
2022-04-16T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга получил мальчик 2012 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало восемь фактов обстрела Петровского района Донецка. Позже штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека получили ранения из-аз обстрелов. По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество пострадавших в Петровском районе Донецка сегодня мирных жителей достигло пяти человек, из них двое детей и одна женщина.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
17:34 16.04.2022
 
При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

Ребенок пострадал при обстреле Петровского района Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга получил мальчик 2012 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало восемь фактов обстрела Петровского района Донецка. Позже штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека получили ранения из-аз обстрелов. По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество пострадавших в Петровском районе Донецка сегодня мирных жителей достигло пяти человек, из них двое детей и одна женщина.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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