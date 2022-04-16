https://ria.ru/20220416/rebenok-1783900919.html

При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок - РИА Новости, 16.04.2022

При обстреле Петровского района Донецка пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:34

2022-04-16T17:34

2022-04-16T17:34

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ребенок пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга получил мальчик 2012 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало восемь фактов обстрела Петровского района Донецка. Позже штаб территориальной обороны ДНР заявил, что три человека получили ранения из-аз обстрелов. По данным представительства ДНР в СЦКК, общее количество пострадавших в Петровском районе Донецка сегодня мирных жителей достигло пяти человек, из них двое детей и одна женщина.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс