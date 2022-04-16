Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/raneniya-1783925665.html
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей - РИА Новости, 16.04.2022
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
Двадцать шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T23:29
2022-04-16T23:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Двадцать шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении.Подчеркивается, в частности, что в селе Красная Поляна Волновахского района пострадал мальчик 2014 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1 133 человека, в том числе 59 детей", - добавили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
23:29 16.04.2022 (обновлено: 23:31 16.04.2022)
 
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей

ДНР в СЦКК: при обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Двадцать шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении.
Люди держат украинские флаги во время митинга в поддержку Украины на Пенсильвания-авеню перед Белым домом в США - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
Украина должна была сплотить "свободный мир", но что-то пошло не так
Подчеркивается, в частности, что в селе Красная Поляна Волновахского района пострадал мальчик 2014 года рождения.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1 133 человека, в том числе 59 детей", - добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
Вчера, 08:00
Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала