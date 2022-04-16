23:29 16.04.2022 (обновлено: 23:31 16.04.2022)
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
ДНР в СЦКК: при обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали 26 мирных жителей
© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Двадцать шесть мирных жителей пострадали в результате обстрелов освобожденных территорий ДНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подчеркивается, в частности, что в селе Красная Поляна Волновахского района пострадал мальчик 2014 года рождения.
"Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1 133 человека, в том числе 59 детей", - добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.