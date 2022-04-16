Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Еще двое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Двое дончан ранены, повреждена больница. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают обстрелы города. В результате артиллерийского огня украинских подразделений пострадали жители Кировского района", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало 17 фактов обстрела Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Позже штаб территориальной обороны сообщил о ранении пяти человек, в том числе одного ребенка, в результате обстрела Петровского района Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.