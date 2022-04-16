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Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/raneniya-1783907529.html
Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ
Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.04.2022
Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ
Еще двое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:07
2022-04-16T19:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сцкк
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Еще двое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало 17 фактов обстрела Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Позже штаб территориальной обороны сообщил о ранении пяти человек, в том числе одного ребенка, в результате обстрела Петровского района Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
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в мире, сцкк, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:07 16.04.2022
 
Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

Штаб обороны ДНР: двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Еще двое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Двое дончан ранены, повреждена больница. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают обстрелы города. В результате артиллерийского огня украинских подразделений пострадали жители Кировского района", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало 17 фактов обстрела Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Позже штаб территориальной обороны сообщил о ранении пяти человек, в том числе одного ребенка, в результате обстрела Петровского района Донецка.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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