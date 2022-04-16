https://ria.ru/20220416/raneniya-1783907529.html

Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.04.2022

Двое жителей Донецка получили ранения из-за обстрела со стороны ВСУ

Еще двое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:07

2022-04-16T19:07

2022-04-16T19:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сцкк

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Еще двое жителей Донецка получили ранения в результате обстрела Кировского района города со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало 17 фактов обстрела Петровского, Кировского и Куйбышевского районов Донецка. Позже штаб территориальной обороны сообщил о ранении пяти человек, в том числе одного ребенка, в результате обстрела Петровского района Донецка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сцкк, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, донбасс