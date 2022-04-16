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Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции - РИА Новости, 16.04.2022
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Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции
Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции - РИА Новости, 16.04.2022
Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции
Роспотребнадзор упростил порядок импорта перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:25
2022-04-16T11:51
в мире
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор упростил порядок импорта перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства."По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", — говорится в релизе для прессы.Специалисты ведомства довели до турецких властей требования российской стороны по контролю за содержанием пестицидов в пищевой продукции. "Благодаря проводимой работе удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.Основанием для либерализации импорта стали результаты выездной проверки, во время которой сотрудники ведомства отобрали пробы для исследований. По итогам их анализа, как утверждается в пресс-релизе, "превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено".В прошлом году инспекторы выявили продукцию, содержащую остаточные количества пестицидов, в том числе не прошедших государственную регистрацию, и для которых не установлены гигиенические нормативы. Это привело к усилению санитарно-карантинного контроля и приостановке ввоза небезопасных овощей и фруктов из Турции.
https://ria.ru/20220415/pshenitsa-1783687527.html
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в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, здоровье - общество, турция, россия
10:25 16.04.2022 (обновлено: 11:51 16.04.2022)
 
Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз перцев, гранатов и апельсинов из Турции

© Pixabay / Alexas_FotosПерцы чили
Перцы чили - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Pixabay / Alexas_Fotos
Перцы чили
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор упростил порядок импорта перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства.
"По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", — говорится в релизе для прессы.
Специалисты ведомства довели до турецких властей требования российской стороны по контролю за содержанием пестицидов в пищевой продукции.
"Благодаря проводимой работе удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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Основанием для либерализации импорта стали результаты выездной проверки, во время которой сотрудники ведомства отобрали пробы для исследований. По итогам их анализа, как утверждается в пресс-релизе, "превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено".
В прошлом году инспекторы выявили продукцию, содержащую остаточные количества пестицидов, в том числе не прошедших государственную регистрацию, и для которых не установлены гигиенические нормативы. Это привело к усилению санитарно-карантинного контроля и приостановке ввоза небезопасных овощей и фруктов из Турции.
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