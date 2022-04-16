https://ria.ru/20220416/produkty-1783860866.html

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции - РИА Новости, 16.04.2022

Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз некоторых продуктов из Турции

Роспотребнадзор упростил порядок импорта перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:25

2022-04-16T10:25

2022-04-16T11:51

в мире

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

здоровье - общество

турция

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752608510_224:0:1920:954_1920x0_80_0_0_903bf165b9c46f4bd63b34c4503a78f6.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор упростил порядок импорта перцев, гранатов, винограда, грейпфрутов и апельсинов из Турции, сообщается на сайте ведомства."По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики", — говорится в релизе для прессы.Специалисты ведомства довели до турецких властей требования российской стороны по контролю за содержанием пестицидов в пищевой продукции. "Благодаря проводимой работе удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.Основанием для либерализации импорта стали результаты выездной проверки, во время которой сотрудники ведомства отобрали пробы для исследований. По итогам их анализа, как утверждается в пресс-релизе, "превышений максимально допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено".В прошлом году инспекторы выявили продукцию, содержащую остаточные количества пестицидов, в том числе не прошедших государственную регистрацию, и для которых не установлены гигиенические нормативы. Это привело к усилению санитарно-карантинного контроля и приостановке ввоза небезопасных овощей и фруктов из Турции.

https://ria.ru/20220415/pshenitsa-1783687527.html

https://ria.ru/20220414/prodovolstvie-1783568579.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика, здоровье - общество, турция, россия