Число пострадавших при обстрелах Донецка в субботу возросло до 10 человек
ДНР в СЦКК: число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до 10 человек
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Донецка со стороны украинских войск в субботу возросло до 10, среди них есть дети, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению представительства в Telegram, поступила информация о ранении еще двух мирных жительниц (1977 и 1995 годов рождения) "в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) Кировского района города Донецк".
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"Таким образом, общее количество пострадавших при сегодняшних обстрелах города Донецка возросло до 10 человек, из них двое детей", - уточнили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.