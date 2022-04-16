https://ria.ru/20220416/politseyskie-1783901630.html

СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области

СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области - РИА Новости, 16.04.2022

СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области

Следователи СК в Новосибирской области возбудили в отношении двух местных жителей уголовное дело о нападении на полицейских при исполнении ими служебных... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:44

2022-04-16T17:44

2022-04-16T17:44

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

россия

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НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили в отношении двух местных жителей уголовное дело о нападении на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает в субботу СУСК по региону.По данным следствия, 14 апреля 2022 года сотрудники ГИБДД в селе Усть-Изесс Венгеровского района Новосибирской области для опроса в рамках административного дела остановили подозреваемого, однако тот со знакомой женщиной избили полицейских и скрылись.В свою очередь в ГУМВД по Новосибирской области пояснили, что до инцидента в полицию поступило сообщение о том, что сельчанин управляет мотоциклом без прав. Сотрудники ГИБДД при патрулировании узнали мужчину – ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, и сопроводили его в автомобиль ДПС для разбирательства. В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался сбежать. Полицейские стали преследовать нарушителей, а те оказали активное сопротивление."В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК, уточнив, что на данный момент один из полицейских проходит лечение, а другой уже приступил к исполнению служебных обязанностей.

https://ria.ru/20220411/politseyskiy-1783009479.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, россия