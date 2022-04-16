СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области
СК завел уголовное дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили в отношении двух местных жителей уголовное дело о нападении на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает в субботу СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 39-летней женщины по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 апреля 2022 года сотрудники ГИБДД в селе Усть-Изесс Венгеровского района Новосибирской области для опроса в рамках административного дела остановили подозреваемого, однако тот со знакомой женщиной избили полицейских и скрылись.
В свою очередь в ГУМВД по Новосибирской области пояснили, что до инцидента в полицию поступило сообщение о том, что сельчанин управляет мотоциклом без прав. Сотрудники ГИБДД при патрулировании узнали мужчину – ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, и сопроводили его в автомобиль ДПС для разбирательства. В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался сбежать. Полицейские стали преследовать нарушителей, а те оказали активное сопротивление.
"В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК, уточнив, что на данный момент один из полицейских проходит лечение, а другой уже приступил к исполнению служебных обязанностей.