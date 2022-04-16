Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/politseyskie-1783901630.html
СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области
СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области - РИА Новости, 16.04.2022
СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области
Следователи СК в Новосибирской области возбудили в отношении двух местных жителей уголовное дело о нападении на полицейских при исполнении ими служебных... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:44
2022-04-16T17:44
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили в отношении двух местных жителей уголовное дело о нападении на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает в субботу СУСК по региону.По данным следствия, 14 апреля 2022 года сотрудники ГИБДД в селе Усть-Изесс Венгеровского района Новосибирской области для опроса в рамках административного дела остановили подозреваемого, однако тот со знакомой женщиной избили полицейских и скрылись.В свою очередь в ГУМВД по Новосибирской области пояснили, что до инцидента в полицию поступило сообщение о том, что сельчанин управляет мотоциклом без прав. Сотрудники ГИБДД при патрулировании узнали мужчину – ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, и сопроводили его в автомобиль ДПС для разбирательства. В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался сбежать. Полицейские стали преследовать нарушителей, а те оказали активное сопротивление."В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК, уточнив, что на данный момент один из полицейских проходит лечение, а другой уже приступил к исполнению служебных обязанностей.
https://ria.ru/20220411/politseyskiy-1783009479.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, россия
17:44 16.04.2022
 
СК завел дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области

СК завел уголовное дело о нападении на двух полицейских в Новосибирской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили в отношении двух местных жителей уголовное дело о нападении на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает в субботу СУСК по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины и 39-летней женщины по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 апреля 2022 года сотрудники ГИБДД в селе Усть-Изесс Венгеровского района Новосибирской области для опроса в рамках административного дела остановили подозреваемого, однако тот со знакомой женщиной избили полицейских и скрылись.
В свою очередь в ГУМВД по Новосибирской области пояснили, что до инцидента в полицию поступило сообщение о том, что сельчанин управляет мотоциклом без прав. Сотрудники ГИБДД при патрулировании узнали мужчину – ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя, и сопроводили его в автомобиль ДПС для разбирательства. В это время к служебному транспортному средству подошли мужчина и женщина, вместе с которыми нарушитель попытался сбежать. Полицейские стали преследовать нарушителей, а те оказали активное сопротивление.
"В ходе допроса подозреваемые дали признательные показания. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сообщили в СК, уточнив, что на данный момент один из полицейских проходит лечение, а другой уже приступил к исполнению служебных обязанностей.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 23:37
Полицейский в Нижнем Новгороде избил пьяного мужчину, который позже умер
 
ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала