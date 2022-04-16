https://ria.ru/20220416/pogoda-1783853746.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:41

2022-04-16T08:41

2022-04-16T08:41

москва

общество

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода, временами дожди с мокрым снегом, местами гололедица. И возможно в отдельных районах сформируется временный снежный покров. Днем температура в столице плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5 градусов", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, центр "фобос", погода