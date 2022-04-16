https://ria.ru/20220416/pogoda-1783853746.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:41
2022-04-16T08:41
2022-04-16T08:41
москва
общество
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода, временами дожди с мокрым снегом, местами гололедица. И возможно в отдельных районах сформируется временный снежный покров. Днем температура в столице плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5 градусов", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, центр "фобос", погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик "Фобоса" Леус: в субботу в Москве ожидается мокрый снег, дождь и гололедица
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве
ожидается облачная погода, временами дожди с мокрым снегом, местами гололедица. И возможно в отдельных районах сформируется временный снежный покров. Днем температура в столице плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5 градусов", - сообщил Леус.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.