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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 16.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:41
2022-04-16T08:41
москва
общество
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня в Москве ожидается облачная погода, временами дожди с мокрым снегом, местами гололедица. И возможно в отдельных районах сформируется временный снежный покров. Днем температура в столице плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5 градусов", - сообщил Леус.Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
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москва, общество, центр "фобос", погода
08:41 16.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик "Фобоса" Леус: в субботу в Москве ожидается мокрый снег, дождь и гололедица

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь, местами гололедица ожидаются в Москве в субботу, температура воздуха будет до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в Москве ожидается облачная погода, временами дожди с мокрым снегом, местами гололедица. И возможно в отдельных районах сформируется временный снежный покров. Днем температура в столице плюс 2-4 градуса, по области от нуля до плюс 5 градусов", - сообщил Леус.
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Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15
Синоптик также сообщил, что ветер будет северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
 
МоскваОбществоЦентр "Фобос"Погода
 
 
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