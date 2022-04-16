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Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" - РИА Новости, 16.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220416/podmoskove-1783871262.html
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" - РИА Новости, 16.04.2022
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:21
2022-04-16T12:21
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
украина
донбасс
домодедово (аэропорт)
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу городского округа Истра, сообщает пресс-служба облправительства.Инициатива организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах принадлежит подмосковным школьникам, ее поддержал и губернатор области."Я тоже хочу внести свой вклад, учитывая, что дети Подмосковья организовали большую акцию "Доброе дело". Она проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое - детское питание, памперсы, вода. Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне", - привели в пресс-службе слова Воробьева.Всего в акции "Доброе дело" принимают участие 1,2 тысячи школ Подмосковья, уже собрано более 35 тонн помощи. В субботу присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в Подмосковье. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории Украины.
https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html
московская область (подмосковье)
украина
донбасс
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общество, московская область (подмосковье), украина, донбасс, домодедово (аэропорт), признание днр и лнр в россии
12:21 16.04.2022
 
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции Доброе дело - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу городского округа Истра, сообщает пресс-служба облправительства.
Инициатива организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах принадлежит подмосковным школьникам, ее поддержал и губернатор области.
"Я тоже хочу внести свой вклад, учитывая, что дети Подмосковья организовали большую акцию "Доброе дело". Она проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое - детское питание, памперсы, вода. Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Всего в акции "Доброе дело" принимают участие 1,2 тысячи школ Подмосковья, уже собрано более 35 тонн помощи. В субботу присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.
Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в Подмосковье. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории Украины.
Губернатора Московской области Андрей Воробьев во время посещения семьи в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
Вчера, 15:38Новости Подмосковья
Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)УкраинаДонбассДомодедово (аэропорт)Признание ДНР и ЛНР в России
 
 
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