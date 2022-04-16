https://ria.ru/20220416/podmoskove-1783871262.html

Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"

Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" - РИА Новости, 16.04.2022

Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:21

2022-04-16T12:21

2022-04-16T12:21

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

украина

донбасс

домодедово (аэропорт)

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783870978_0:267:3071:1995_1920x0_80_0_0_8f132ff65754818ad6145f0ec5e1bcdb.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу городского округа Истра, сообщает пресс-служба облправительства.Инициатива организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах принадлежит подмосковным школьникам, ее поддержал и губернатор области."Я тоже хочу внести свой вклад, учитывая, что дети Подмосковья организовали большую акцию "Доброе дело". Она проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое - детское питание, памперсы, вода. Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне", - привели в пресс-службе слова Воробьева.Всего в акции "Доброе дело" принимают участие 1,2 тысячи школ Подмосковья, уже собрано более 35 тонн помощи. В субботу присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в Подмосковье. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории Украины.

https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html

московская область (подмосковье)

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, московская область (подмосковье), украина, донбасс, домодедово (аэропорт), признание днр и лнр в россии