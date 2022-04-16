https://ria.ru/20220416/podmoskove-1783871262.html
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" - РИА Новости, 16.04.2022
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:21
2022-04-16T12:21
2022-04-16T12:21
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
украина
донбасс
домодедово (аэропорт)
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783870978_0:267:3071:1995_1920x0_80_0_0_8f132ff65754818ad6145f0ec5e1bcdb.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу городского округа Истра, сообщает пресс-служба облправительства.Инициатива организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах принадлежит подмосковным школьникам, ее поддержал и губернатор области."Я тоже хочу внести свой вклад, учитывая, что дети Подмосковья организовали большую акцию "Доброе дело". Она проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое - детское питание, памперсы, вода. Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне", - привели в пресс-службе слова Воробьева.Всего в акции "Доброе дело" принимают участие 1,2 тысячи школ Подмосковья, уже собрано более 35 тонн помощи. В субботу присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в Подмосковье. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории Украины.
https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html
московская область (подмосковье)
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783870978_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_65bfd2c90d307495a2c5269001d6a3e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), украина, донбасс, домодедово (аэропорт), признание днр и лнр в россии
Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело"
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в акции "Доброе дело" и принёс гуманитарную помощь для жителей Донбасса в Первомайскую школу городского округа Истра, сообщает пресс-служба
облправительства.
Инициатива организовать пункты сбора гумпомощи для людей из ЛДНР прямо в школах принадлежит подмосковным школьникам, ее поддержал и губернатор области.
"Я тоже хочу внести свой вклад, учитывая, что дети Подмосковья организовали большую акцию "Доброе дело". Она проходит по всей Московской области. Здесь, пожалуй, самое необходимое - детское питание, памперсы, вода. Родители тоже поддержали, им приятно, что их дети делают добрые дела. Мне кажется, сейчас вряд ли кто-то может остаться в стороне", - привели в пресс-службе слова Воробьева.
Всего в акции "Доброе дело" принимают участие 1,2 тысячи школ Подмосковья, уже собрано более 35 тонн помощи. В субботу присоединиться к детям и принести гуманитарную помощь в школу могут и взрослые.
Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в Подмосковье. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте
можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей. Из школ гуманитарная помощь передается в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем - в ЛДНР и освобожденные территории Украины.