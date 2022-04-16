20:05 16.04.2022 (обновлено: 20:06 16.04.2022)
Девять тысяч человек приняли участие в акции против крайне правых в Париже
Более девяти тысяч человек приняли участие в манифестации против крайне правых в Париже
Полиция в ходе акции "Желтых жилетов" в Париже
Полиция в ходе акции "Желтых жилетов" в Париже
ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч человек приняли участие в манифестации против крайне правых и фашизма в Париже, передает телеканал BFM TV со ссылкой на полицию.
В субботу в Париже проходят несколько манифестаций. Шествие против крайне правых политиков и фашизма, организованное "Желтыми жилетами", стартовало в субботу днем с площади Нации и завершилось на площади Республики. Манифестанты выступают не только против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.
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По данным правоохранителей, на эту протестную акцию вышли 9200 человек.
Демонстрация проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они стали провоцировать полицию, кидать в сотрудников правоохранительных органов бутылки и другие предметы. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.
Одновременно в субботу в восьмом округе Парижа проходила манифестация против кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Она организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Лозунг акции: "Макрон - никогда больше!".
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.