https://ria.ru/20220416/parizh-1783912691.html

Девять тысяч человек приняли участие в акции против крайне правых в Париже

Девять тысяч человек приняли участие в акции против крайне правых в Париже - РИА Новости, 16.04.2022

Девять тысяч человек приняли участие в акции против крайне правых в Париже

Более 9 тысяч человек приняли участие в манифестации против крайне правых и фашизма в Париже, передает телеканал BFM TV со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T20:05

2022-04-16T20:05

2022-04-16T20:06

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ПАРИЖ, 16 апр - РИА Новости. Более 9 тысяч человек приняли участие в манифестации против крайне правых и фашизма в Париже, передает телеканал BFM TV со ссылкой на полицию.В субботу в Париже проходят несколько манифестаций. Шествие против крайне правых политиков и фашизма, организованное "Желтыми жилетами", стартовало в субботу днем с площади Нации и завершилось на площади Республики. Манифестанты выступают не только против возможного избрания лидера крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, они также скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов во Франции.По данным правоохранителей, на эту протестную акцию вышли 9200 человек.Демонстрация проходила мирно, пока к ней не подключилась радикально настроенная молодежь Black bloc. Они стали провоцировать полицию, кидать в сотрудников правоохранительных органов бутылки и другие предметы. В ответ полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.Одновременно в субботу в восьмом округе Парижа проходила манифестация против кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Она организована по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо. Лозунг акции: "Макрон - никогда больше!".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

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Ольга Филиппова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, париж, выборы президента франции — 2022