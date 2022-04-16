https://ria.ru/20220416/oruzhie-1783900658.html

Киев пожаловался на ЕС из-за поставок "не того" оружия

Офис Зеленского пожаловался на ЕС из-за поставок "не того" оружия - РИА Новости, 16.04.2022

Киев пожаловался на ЕС из-за поставок "не того" оружия

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал власти Евросоюза за недостаточную помощь Украине. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:31

2022-04-16T17:31

2022-04-16T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

михаил подоляк

россия

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал власти Евросоюза за недостаточную помощь Украине.Политик потребовал предоставить Киеву необходимые вооружения "сейчас, а не через месяц".Финансирование Украины европейскими странами значительно увеличилось после начала специальной военной операции России. Так, Евросоюз решил предоставить вооруженным силам страны поддержку в 600 миллионов евро. Во время саммита в Версале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил выделить Киеву дополнительные 500 миллионов евро. На этой неделе руководители МИД ЕС также договорились продолжить поставки вооружений.Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как отметил президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он неоднократно подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основную задачу первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/oruzhie-1783708991.html

https://ria.ru/20220416/propaganda-1783798174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, михаил подоляк, россия, евросоюз