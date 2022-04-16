https://ria.ru/20220416/obstrely-1783906293.html

Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли Кировский и Петровский районы города Донецка, поселок Пантелеймоновка и поселок Гольмовский в Донецкой народной... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T18:54

2022-04-16T18:54

2022-04-16T18:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Кировский и Петровский районы города Донецка, поселок Пантелеймоновка и поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 52 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Кировский район) со стороны ВСУ: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.45 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Пантелеймоновка со стороны ВСУ: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра; 18.10 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский со стороны ВСУ: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс