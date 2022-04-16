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Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/obstrely-1783906293.html
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли Кировский и Петровский районы города Донецка, поселок Пантелеймоновка и поселок Гольмовский в Донецкой народной... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T18:54
2022-04-16T18:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Кировский и Петровский районы города Донецка, поселок Пантелеймоновка и поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 52 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Кировский район) со стороны ВСУ: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.45 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Пантелеймоновка со стороны ВСУ: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра; 18.10 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский со стороны ВСУ: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
18:54 16.04.2022
 
Украинские войска за полчаса четыре раза обстреляли территорию ДНР

ДНР в СЦКК: украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Пантелеймоновку и Гольмовский

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Кировский и Петровский районы города Донецка, поселок Пантелеймоновка и поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив 52 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Кировский район) со стороны ВСУ: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.45 - населенный пункт Новоселовка – населенный пункт Пантелеймоновка со стороны ВСУ: выпущено 12 снарядов калибром 122 миллиметра; 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено 20 снарядов калибром 122 миллиметра; 18.10 - населенный пункт Новолуганское - населенный пункт Гольмовский со стороны ВСУ: выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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