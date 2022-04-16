https://ria.ru/20220416/obstrel-1783918605.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T21:38
2022-04-16T21:38
2022-04-16T21:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что обстрел зафиксирован в 20.45. Как отметили в представительстве, в направлении Донецка (Петровский район) со стороны ВСУ "выпущено 4 снаряда калибром 122 мм".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс
21:38 16.04.2022 (обновлено: 21:40 16.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Донецка украинскими войсками