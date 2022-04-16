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Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 16.04.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберных снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберных снарядов - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберных снарядов
Украинские войска в 19.40 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:06
2022-04-16T20:06
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.40 н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - заявили в представительстве.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html
https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
20:06 16.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберных снарядов

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберных снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.40 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19.40 н.п. Красногоровка – н.п. Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено 8 снарядов калибром 122 миллиметра", - заявили в представительстве.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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