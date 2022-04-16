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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.04.2022
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 19.00 снова обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:21
2022-04-16T19:29
в мире
сцкк
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 снова обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html
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донецкая народная республика
петровский район
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в мире, сцкк, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), вооруженные силы украины
19:21 16.04.2022 (обновлено: 19:29 16.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.00 снова обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район) со стороны ВСУ: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреСЦККДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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