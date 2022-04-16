Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР из БМП2
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли три населенных пункта в Донбассе из БМП2
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за 50 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе произвели 50 выстрелов из БМП2, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в период с 16.00 по 16.50, под огонь попали Широка Балка, Шахта Гагарина и Доломитное. Украинские войска выпустили пять мин калибром 82 миллиметра, четыре мины калибром 120 миллиметров и произвели 50 выстрелов из БМП2, отмечает представительство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.