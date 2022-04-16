https://ria.ru/20220416/obstrel-1783901265.html

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Украинские войска в 17.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:36

2022-04-16T17:36

2022-04-16T17:36

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)