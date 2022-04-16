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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.04.2022
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Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 16.04.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку
Украинские войска в 17.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:36
2022-04-16T17:36
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
17:36 16.04.2022
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили шесть снарядов по Донецку

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки
Военнослужащий демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.15 обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) в 17.15 по направлению... город Донецк (Петровский район, Кировский район)... выпущено 6 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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