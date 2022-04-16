https://ria.ru/20220416/obstrel-1783890344.html

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:51

2022-04-16T15:51

2022-04-16T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрел произошел в 12.25, по поселку к северу от Горловки выпустили семь мин калибром 82 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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украина

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Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины