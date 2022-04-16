22:14 16.04.2022 (обновлено: 22:15 16.04.2022)
Москалькова раскритиковала идею переименовать названия улиц во Львове
Москалькова раскритиковала идею переименовать русские названия улиц во Львове
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Львов, наверное, украсят улицы Гиммлера, Геббельса, Менгеле и других разрушителей не только культуры, но самой матрицы цивилизации, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей.
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"Имена Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Менделеева, Циолковского, Брюллова и многих других великих русских классиков и ученых — это общемировое культурное пространство, которое объединяет людей в их самых гуманных устремлениях. Потому, что на их идеях, открытиях и произведениях выросло не одно поколение граждан, проживающих на Украине... Что ж, древний Львов теперь, наверное, украсят улицы Гиммлера, Геббельса, д-ра Менгеле и других духовно близких разрушителей не только культуры, но самой матрицы цивилизации", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
"А вот имена Бандеры (которого в рассекреченном 15 лет назад, но попавшем в открытый доступ только сейчас, докладе ЦРУ, буквально в первом абзаце характеризуют как украинского фашиста и профессионального агента Гитлера), Петлюры, Шухевича, Чупрынки, которые присваивают сейчас улицам в украинских городах, даже произносить как-то неприлично", - добавила омбудсмен.
Кроме того, уполномоченный отметила, что в России не переименовываются улицы и достопримечательности, связанные с украинской культурой.
"В качестве информации к размышлению: мы с культурным достоянием не воюем. Как стояли Палаты Мазепы – так и называются, я уж не стану упоминать про набережную Шевченко, Украинский бульвар, улицы Ивана Франко, Михаила Коцюбинского и многих других. Памятники, кстати, тоже у нас никому не придет в голову сносить… Потому, что мы помним: нельзя любить свое из ненависти к чужому. С этого и начинается расчеловечивание", - подчеркнула Москалькова.
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Ранее, по информации украинских СМИ, к властям Львова обратилась инициативная группа с предложением переименовать 30 улиц, названных именами русских деятелей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.