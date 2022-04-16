https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html

В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины

В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины - РИА Новости, 16.04.2022

В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины

Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:15

2022-04-16T08:15

2022-04-16T11:55

общество

технологии

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги", — ответил Кузнецов на вопрос о популярных сейчас схемах обмана в интернете. По его словам, это один из ключевых вариантов.Он отметил, что интернет общедоступен и технологии создания сайтов просты. "Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы", — подчеркнул замглавы Сбербанка.Кузнецов посоветовал делать покупки только в проверенных магазинах. Перед использованием нового сервиса или сайта стоит внимательно изучить его: посмотреть, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице, а также поискать в интернете отзывы о магазине.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, технологии, сбербанк россии, экономика