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В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины - РИА Новости, 16.04.2022
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В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины - РИА Новости, 16.04.2022
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины
Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:15
2022-04-16T11:55
общество
технологии
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги", — ответил Кузнецов на вопрос о популярных сейчас схемах обмана в интернете. По его словам, это один из ключевых вариантов.Он отметил, что интернет общедоступен и технологии создания сайтов просты. "Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы", — подчеркнул замглавы Сбербанка.Кузнецов посоветовал делать покупки только в проверенных магазинах. Перед использованием нового сервиса или сайта стоит внимательно изучить его: посмотреть, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице, а также поискать в интернете отзывы о магазине.
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общество, технологии, сбербанк россии, экономика
08:15 16.04.2022 (обновлено: 11:55 16.04.2022)
 
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины

Зампред правления Сбербанка: мошенники создают фейковые магазины с якобы дешевыми товарами

© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Depositphotos / Taras Malyarevich
Молодой человек с компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги", — ответил Кузнецов на вопрос о популярных сейчас схемах обмана в интернете. По его словам, это один из ключевых вариантов.
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Он отметил, что интернет общедоступен и технологии создания сайтов просты. "Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы", — подчеркнул замглавы Сбербанка.
Кузнецов посоветовал делать покупки только в проверенных магазинах. Перед использованием нового сервиса или сайта стоит внимательно изучить его: посмотреть, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице, а также поискать в интернете отзывы о магазине.
 
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