https://ria.ru/20220416/moshenniki-1783852309.html
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины - РИА Новости, 16.04.2022
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины
Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:15
2022-04-16T08:15
2022-04-16T11:55
общество
технологии
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги", — ответил Кузнецов на вопрос о популярных сейчас схемах обмана в интернете. По его словам, это один из ключевых вариантов.Он отметил, что интернет общедоступен и технологии создания сайтов просты. "Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы", — подчеркнул замглавы Сбербанка.Кузнецов посоветовал делать покупки только в проверенных магазинах. Перед использованием нового сервиса или сайта стоит внимательно изучить его: посмотреть, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице, а также поискать в интернете отзывы о магазине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, сбербанк россии, экономика
08:15 16.04.2022 (обновлено: 11:55 16.04.2022)
В Сбербанке предупредили о мошенниках, создающих фейковые онлайн-магазины
Зампред правления Сбербанка: мошенники создают фейковые магазины с якобы дешевыми товарами
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мошенники стали активно создавать в интернете фальшивые магазины, в которых якобы можно дешево купить дефицитный товар, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Фальшивые магазины, которые создают мошенники. В них якобы можно дешево купить дефицитный товар. В поисках нужного предмета люди попадают на эти сайты, где "оформляют заказ" и теряют деньги", — ответил Кузнецов на вопрос о популярных сейчас схемах обмана в интернете. По его словам, это один из ключевых вариантов.
Он отметил, что интернет общедоступен и технологии создания сайтов просты. "Мошеннические сайты делаются по шаблону с копированием дизайна оригинального сайта и агрессивно продвигаются на онлайн-сервисах, которым клиенты доверяют. Здесь также актуальны проблемы с психологией и уровнем финграмотности жертвы", — подчеркнул замглавы Сбербанка
.
Кузнецов посоветовал делать покупки только в проверенных магазинах. Перед использованием нового сервиса или сайта стоит внимательно изучить его: посмотреть, совпадает ли название сайта в адресной строке и бренд, указанный на главной странице, а также поискать в интернете отзывы о магазине.