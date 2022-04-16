https://ria.ru/20220416/monument-1783897138.html

Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы

Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы - РИА Новости, 16.04.2022

Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы

Монумент Победы на Поклонной горе промыли в Москве после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:56

2022-04-16T16:56

2022-04-16T16:56

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе промыли в Москве после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства в субботу в рамках месячника по благоустройству провели масштабную промывку после зимы Монумента Победы на Поклонной горе. Промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели",- отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что промывка Монумента Победы заняла около восьми часов, ее провела бригада из 10 человек, были задействованы спецтехника - две поливомоечные машины и гидровышка."На очистку монумента ушло около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесли специальный состав, после чего его тщательно промыли водой",- пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга."Монумент Победы является уникальным сооружением, но из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники",- напомнил заместитель мэра.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/melitopol-1782839162.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, городское хозяйство москвы