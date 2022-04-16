Рейтинг@Mail.ru
Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220416/monument-1783897138.html
Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы
Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы - РИА Новости, 16.04.2022
Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы
Монумент Победы на Поклонной горе промыли в Москве после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:56
2022-04-16T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601613111_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_4ce583fc7782e57edee9a8629f16d19e.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе промыли в Москве после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства в субботу в рамках месячника по благоустройству провели масштабную промывку после зимы Монумента Победы на Поклонной горе. Промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели",- отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что промывка Монумента Победы заняла около восьми часов, ее провела бригада из 10 человек, были задействованы спецтехника - две поливомоечные машины и гидровышка."На очистку монумента ушло около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесли специальный состав, после чего его тщательно промыли водой",- пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга."Монумент Победы является уникальным сооружением, но из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники",- напомнил заместитель мэра.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/melitopol-1782839162.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601613111_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f2e57e1d167a8c5ab597ff70d23c7b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы
16:56 16.04.2022
 
Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы

Монумент Победы на Поклонной горе промыли после зимы в рамках месячника по благоустройству

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб во время помывки монумента Победы на Поклонной горе в Москве
Сотрудники коммунальных служб во время помывки монумента Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники коммунальных служб во время помывки монумента Победы на Поклонной горе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Монумент Победы на Поклонной горе промыли в Москве после зимы в рамках месячника по благоустройству, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства в субботу в рамках месячника по благоустройству провели масштабную промывку после зимы Монумента Победы на Поклонной горе. Промывки памятников проводятся ежегодно с марта по октябрь, их число во многом зависит от состояния объектов. Регламентные работы проходят один раз в месяц, но если памятник сильно загрязнен, например, из-за погодных условий, его моют чаще - раз в две недели",- отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что промывка Монумента Победы заняла около восьми часов, ее провела бригада из 10 человек, были задействованы спецтехника - две поливомоечные машины и гидровышка.
"На очистку монумента ушло около 16 кубометров воды и пять литров моющего средства. Особенностями этого памятника является высота и сложность рельефа, поэтому многие его участки нельзя просто очистить механическим способом. Вначале на объект нанесли специальный состав, после чего его тщательно промыли водой",- пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, находятся служебные помещения, в которых оборудована станция мониторинга.
"Монумент Победы является уникальным сооружением, но из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники",- напомнил заместитель мэра.
Улица Дзержинского в Мелитополе, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 08:42В мире
В Мелитополе к 9 мая восстановят все памятники Великой Отечественной войны
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала