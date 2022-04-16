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Во Львове с мемориала "Холм славы" демонтировали советскую звезду
Во Львове с мемориала "Холм славы" демонтировали советскую звезду - РИА Новости, 16.04.2022
Во Львове с мемориала "Холм славы" демонтировали советскую звезду
Советскую звезду и знак "серп и молот" демонтировали с мемориала "Холм славы" в честь советских воинов, освобождавших город в годы Великой отечественной войны. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:25
2022-04-16T17:25
2022-04-16T17:25
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Советскую звезду и знак "серп и молот" демонтировали с мемориала "Холм славы" в честь советских воинов, освобождавших город в годы Великой отечественной войны.Заммэра Львова Андрей Москаленко на своей странице в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть) разместил видео демонтажа советской звезды и знака "серп и молот"."Холм славы" - мемориал во Львове в честь советских воинов, участвовавших в освобождении города в 1944 году.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львов, facebook, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Во Львове с мемориала "Холм славы" демонтировали советскую звезду
Во Львове с мемориала "Холм славы" демонтировали советскую звезду и знак "серп и молот"