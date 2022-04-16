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В России встречают Лазареву субботу - РИА Новости, 16.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220416/lazar-1783778089.html
В России встречают Лазареву субботу
В России встречают Лазареву субботу - РИА Новости, 16.04.2022
В России встречают Лазареву субботу
Воскрешение четырёхдневного Лазаря, которое совершил Иисус Христос, вспоминают в эту субботу в Русской православной церкви. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T00:00
2022-04-16T00:00
религия
иисус христос
максим первозванский
иерусалим
русская православная церковь
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Воскрешение четырёхдневного Лазаря, которое совершил Иисус Христос, вспоминают в эту субботу в Русской православной церкви.Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до проявления там Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами."В Священном Писании встречались случаи воскрешения недавно умерших людей. Но Иисус воскресил покойника, который уже четыре дня как был похоронен и, как было засвидетельствовано, уже смердел, то есть начал разлагаться", - рассказывает РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Таким образом, продолжает священник, воскресив Лазаря, "Господь показал свою власть над смертью и, как говорит Церковь, уверил нас во всеобщем воскресении (христиане верят во всеобщее воскресение мертвых перед Страшным судом – ред.)".Неслучайно в тропаре праздника Вербного воскресения, который следует за Лазаревой субботой, поётся: "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже".Празднование Лазаревой субботы началось в храмах вечером в пятницу (суточный богослужебный круг в Русской православной церкви традиционно начинается накануне вечером). В пятницу 15 апреля у православных христиан завершился 40-дневный Великий пост и началась Страстная неделя, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 24 апреля.Страстная седмица – время особенно строгого поста, однако в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, растительное масло и пить вино, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - есть рыбу.
https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html
https://ria.ru/20180331/1517651894.html
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иисус христос, максим первозванский, иерусалим, русская православная церковь
00:00 16.04.2022
 

В России встречают Лазареву субботу

© Фото : Музей ПрадоХосе де Рибера, "Воскрешение Лазаря" (1616 год)
Хосе де Рибера, Воскрешение Лазаря (1616 год) - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : Музей Прадо
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Воскрешение четырёхдневного Лазаря, которое совершил Иисус Христос, вспоминают в эту субботу в Русской православной церкви.
Согласно евангельскому повествованию, незадолго до своего последнего посещения Иерусалима Иисус воскресил праведного Лазаря, который жил с сестрами Марфой и Марией в селении Вифания и скончался за четыре дня до проявления там Христа. Иисус пришел к пещере, в которой был погребен Лазарь, и воззвал: "Лазаре! Иди вон", и Лазарь ожил, вышел из пещеры, обмотанный погребальными пеленами.
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"В Священном Писании встречались случаи воскрешения недавно умерших людей. Но Иисус воскресил покойника, который уже четыре дня как был похоронен и, как было засвидетельствовано, уже смердел, то есть начал разлагаться", - рассказывает РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Таким образом, продолжает священник, воскресив Лазаря, "Господь показал свою власть над смертью и, как говорит Церковь, уверил нас во всеобщем воскресении (христиане верят во всеобщее воскресение мертвых перед Страшным судом – ред.)".
Неслучайно в тропаре праздника Вербного воскресения, который следует за Лазаревой субботой, поётся: "Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже".
Празднование Лазаревой субботы началось в храмах вечером в пятницу (суточный богослужебный круг в Русской православной церкви традиционно начинается накануне вечером). В пятницу 15 апреля у православных христиан завершился 40-дневный Великий пост и началась Страстная неделя, посвященная событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Пасху или Воскресение Христово в этом году в Русской православной церкви встретят 24 апреля.
Страстная седмица – время особенно строгого поста, однако в Лазареву субботу верующим разрешается есть рыбную икру, растительное масло и пить вино, а на следующий день, в Вербное воскресенье, - есть рыбу.
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РелигияИисус ХристосМаксим ПервозванскийИерусалимРусская православная церковь
 
 
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