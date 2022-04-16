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Гейтс назвал одно действие, которое могло изменить пандемию COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220416/koronavirus-1783880317.html
Гейтс назвал одно действие, которое могло изменить пандемию COVID-19
Гейтс назвал одно действие, которое могло изменить пандемию COVID-19 - РИА Новости, 16.04.2022
Гейтс назвал одно действие, которое могло изменить пандемию COVID-19
Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше, поскольку терапевтические средства крайне важны во время... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:09
2022-04-16T14:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
билл гейтс
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше, поскольку терапевтические средства крайне важны во время вспышек заболеваний, следует избегать задержки с их производством в будущем, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в статье для New York Times.Гейтс пишет, что к тому времени, как появились первые препараты для лечения коронавируса, большая часть населения мира получила по меньшей мере одну дозу вакцины."Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше", - заявляет он, добавляя, что, в частности, уровень смертности, вероятно, был бы гораздо ниже.Миллиардер отмечает, что в случае новой пандемии, даже если удастся разработать вакцину против нового возбудителя за 100 дней, все равно потребуется много времени, чтобы сделать прививку смогло большинство населения. Кроме того, не все, у кого есть возможность вакцинироваться, делают это, поэтому хорошие терапевтические препараты понадобятся в любом случае.По мнению Гейтса, первым шагом для создания противовирусного средства является выявление генетического кода вируса и наиболее важных для него белков. Затем обычно несколько лет уходит на доклиническую стадию исследований. Если она пройдена успешна, то ученые переходят к клиническим испытаниям на людях, чтобы выяснять, вызывает ли препарат какие-либо побочные эффекты, и определять дозировку. Когда становится ясно, что препарат безопасен и эффективен, ученые подают заявку на его одобрение, после чего можно начать производство. Сложность может состоять в обеспечении лекарством всех нуждающихся, считает он.Гейтс полагает, что существуют способы ускорить и оптимизировать этот процесс без ущерба для безопасности: создание крупных "библиотек" лекарственных соединений, благодаря которым исследователи смогут быстро проверить, работают ли существующие методы лечения против новых патогенов, а также активизация врожденного иммунитета и инвестиции в развитие искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html
https://ria.ru/20220317/koronavirus-1778668701.html
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здоровье - общество, общество, билл гейтс, коронавирус covid-19
14:09 16.04.2022
 
Гейтс назвал одно действие, которое могло изменить пандемию COVID-19

Гейтс: пандемия COVID-19 протекала бы иначе, если бы ученые разработали лекарство раньше

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше, поскольку терапевтические средства крайне важны во время вспышек заболеваний, следует избегать задержки с их производством в будущем, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в статье для New York Times.
Гейтс пишет, что к тому времени, как появились первые препараты для лечения коронавируса, большая часть населения мира получила по меньшей мере одну дозу вакцины.
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"Пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли разработать лекарство раньше", - заявляет он, добавляя, что, в частности, уровень смертности, вероятно, был бы гораздо ниже.
Миллиардер отмечает, что в случае новой пандемии, даже если удастся разработать вакцину против нового возбудителя за 100 дней, все равно потребуется много времени, чтобы сделать прививку смогло большинство населения. Кроме того, не все, у кого есть возможность вакцинироваться, делают это, поэтому хорошие терапевтические препараты понадобятся в любом случае.
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По мнению Гейтса, первым шагом для создания противовирусного средства является выявление генетического кода вируса и наиболее важных для него белков. Затем обычно несколько лет уходит на доклиническую стадию исследований. Если она пройдена успешна, то ученые переходят к клиническим испытаниям на людях, чтобы выяснять, вызывает ли препарат какие-либо побочные эффекты, и определять дозировку. Когда становится ясно, что препарат безопасен и эффективен, ученые подают заявку на его одобрение, после чего можно начать производство. Сложность может состоять в обеспечении лекарством всех нуждающихся, считает он.
Гейтс полагает, что существуют способы ускорить и оптимизировать этот процесс без ущерба для безопасности: создание крупных "библиотек" лекарственных соединений, благодаря которым исследователи смогут быстро проверить, работают ли существующие методы лечения против новых патогенов, а также активизация врожденного иммунитета и инвестиции в развитие искусственного интеллекта.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбществоБилл ГейтсКоронавирус COVID-19
 
 
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