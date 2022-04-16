https://ria.ru/20220416/keniya-1783894453.html

Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива

Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива - РИА Новости, 16.04.2022

Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива

Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.

2022-04-16T16:21

2022-04-16T16:21

2022-04-16T16:21

видео

кения

топливо

нефть

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На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывала трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.

кения

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке. На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывает трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась. 2022-04-16T16:21 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, кения, топливо, нефть, видео