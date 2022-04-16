https://ria.ru/20220416/keniya-1783894453.html
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива - РИА Новости, 16.04.2022
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.
2022-04-16T16:21
2022-04-16T16:21
2022-04-16T16:21
видео
кения
топливо
нефть
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На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывала трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.
кения
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке. На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывает трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.
2022-04-16T16:21
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PT2M02S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, кения, топливо, нефть, видео
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.
2022-04-16T16:21
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PT2M02S
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.
На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывала трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.