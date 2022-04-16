Рейтинг@Mail.ru
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/keniya-1783894453.html
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива - РИА Новости, 16.04.2022
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.
2022-04-16T16:21
2022-04-16T16:21
видео
кения
топливо
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783893496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89d06be80552b8e57ee4f49cbfb4242d.jpg
На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывала трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кожухова
Ольга Кожухова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке. На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывает трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.
2022-04-16T16:21
true
PT2M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783893496_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cff3a103820226af3752ed6988459aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, кения, топливо, нефть, видео
Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.
2022-04-16T16:21
true
PT2M02S
16:21 16.04.2022
 

Очереди на заправках в Кении из-за нехватки топлива

Читать ria.ru в
Ситуация на Украине вызвала тяжелые экономические последствия в Африке.
На автозаправках из-за нехватки топлива образовались очереди. Например, Кения испытывала трудности из-за роста цен на нефть с конца прошлого года, теперь эта проблема усугубилась.
 
ВидеоКенияТопливоНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала