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Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции - РИА Новости, 16.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/kadyrov-1783911856.html
Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции
Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции - РИА Новости, 16.04.2022
Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции
Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской специальной военной операции против украинских войск, сообщил в субботу... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:57
2022-04-16T19:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ахмед дудаев
россия
украина
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 апр – РИА Новости. Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской специальной военной операции против украинских войск, сообщил в субботу двоюродный брат руководителя республики Халид Кадыров.Видеозапись со словами Халида Кадырова опубликовал в своем Telegram-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, на тот момент они находились в городе Новоазовске между Мариуполем и российской границей.Чеченский министр отметил, что там, где в боях участвуют уроженцы республики, всегда в первых рядах присутствуют родственники ее главы. "Таков принцип Кадыровых: они всегда находятся на передовой. Рамзан Ахматович на самые сложные участки отправляет своих близких родственников", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, ахмед дудаев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
19:57 16.04.2022
 
Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции

Двоюродный брат Кадырова: более 20 родственников главы Чечни участвуют в спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 16 апр – РИА Новости. Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской специальной военной операции против украинских войск, сообщил в субботу двоюродный брат руководителя республики Халид Кадыров.
Видеозапись со словами Халида Кадырова опубликовал в своем Telegram-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, на тот момент они находились в городе Новоазовске между Мариуполем и российской границей.
"Со стороны Мариуполя находятся 12 человек, с другой стороны (в ЛНР) - то же число. Я тут нахожусь почти месяц. <...> Кто говорит, что здесь нет родственников Рамзана Ахматовича, они ошибаются", - сказал, в частности, Халид Кадыров.
Чеченский министр отметил, что там, где в боях участвуют уроженцы республики, всегда в первых рядах присутствуют родственники ее главы. "Таков принцип Кадыровых: они всегда находятся на передовой. Рамзан Ахматович на самые сложные участки отправляет своих близких родственников", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАхмед ДудаевРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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