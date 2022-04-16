https://ria.ru/20220416/kadyrov-1783911856.html

Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции

Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции - РИА Новости, 16.04.2022

Двоюродный брат Кадырова рассказал о родственниках, участвующих в операции

Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской специальной военной операции против украинских войск, сообщил в субботу... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:57

2022-04-16T19:57

2022-04-16T19:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ахмед дудаев

россия

украина

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

ГРОЗНЫЙ, 16 апр – РИА Новости. Более 20 родственников главы Чечни Рамзана Кадырова принимают участие в российской специальной военной операции против украинских войск, сообщил в субботу двоюродный брат руководителя республики Халид Кадыров.Видеозапись со словами Халида Кадырова опубликовал в своем Telegram-канале министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, на тот момент они находились в городе Новоазовске между Мариуполем и российской границей.Чеченский министр отметил, что там, где в боях участвуют уроженцы республики, всегда в первых рядах присутствуют родственники ее главы. "Таков принцип Кадыровых: они всегда находятся на передовой. Рамзан Ахматович на самые сложные участки отправляет своих близких родственников", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ахмед дудаев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров