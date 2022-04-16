https://ria.ru/20220416/goszakupki-1783876711.html
Путин подписал закон о поддержке при госзакупках в условиях санкций
Путин подписал закон о поддержке при госзакупках в условиях санкций - РИА Новости, 16.04.2022
Путин подписал закон о поддержке при госзакупках в условиях санкций
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство в целях поддержки заказчиков и участников госзакупок в условиях... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:26
2022-04-16T13:26
2022-04-16T13:26
экономика
россия
санкции в отношении россии
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство в целях поддержки заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон направлен на минимизацию последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении России и оказание поддержки заказчикам и участникам закупок для государственных и муниципальных нужд и закупок госкорпораций, госкомпаний и ряда других юрлиц в условиях текущей экономической ситуации. Прежде всего, это касается процедур в сфере строительства, пояснял в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, для заказчиков упрощается заключение контрактов "под ключ", то есть от проектирования объекта до его оснащения всем необходимым оборудованием. Причем такое право будет предоставлено до конца 2023 года, что позволит быстрее принимать решения и повысит их гибкость. При этом бизнес сможет снизить административные издержки и ускорить строительство в рамках реализации контрактов, отмечал премьер.Кроме того, в закон о контрактной системе вносится норма, которая запрещает использование иностранной валюты при определении и обосновании цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность за рубежом.Закон позволит правительству включать заказчиков, в отношении которых введены санкции и меры ограничительного характера, в перечень заказчиков, при закупках которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Кабмин также будет устанавливать случаи, когда к участникам госзакупок применяется обязательное требование об отсутствии информации о них в реестре недобросовестных поставщиков.Помимо этого, в целях исключения случаев необоснованного затягивания заказчиками оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг срок их оплаты сокращается до семи рабочих дней. Одновременно вносятся изменения, направленные на совершенствование информационного обеспечения госзакупок, в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.
https://ria.ru/20220415/ekonomika-1783727520.html
https://ria.ru/20220416/rasplata-1783846527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкции в отношении россии, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Путин подписал закон о поддержке при госзакупках в условиях санкций
Путин утвердил изменения законодательства в целях поддержки закупок в условиях санкций
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство в целях поддержки заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на минимизацию последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении России
и оказание поддержки заказчикам и участникам закупок для государственных и муниципальных нужд и закупок госкорпораций, госкомпаний и ряда других юрлиц в условиях текущей экономической ситуации. Прежде всего, это касается процедур в сфере строительства, пояснял в марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
По его словам, для заказчиков упрощается заключение контрактов "под ключ", то есть от проектирования объекта до его оснащения всем необходимым оборудованием. Причем такое право будет предоставлено до конца 2023 года, что позволит быстрее принимать решения и повысит их гибкость. При этом бизнес сможет снизить административные издержки и ускорить строительство в рамках реализации контрактов, отмечал премьер.
Кроме того, в закон о контрактной системе вносится норма, которая запрещает использование иностранной валюты при определении и обосновании цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, за исключением случая обоснования и определения таких цен заказчиком, осуществляющим деятельность за рубежом.
Закон позволит правительству включать заказчиков, в отношении которых введены санкции и меры ограничительного характера, в перечень заказчиков, при закупках которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Кабмин также будет устанавливать случаи, когда к участникам госзакупок применяется обязательное требование об отсутствии информации о них в реестре недобросовестных поставщиков.
Помимо этого, в целях исключения случаев необоснованного затягивания заказчиками оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг срок их оплаты сокращается до семи рабочих дней. Одновременно вносятся изменения, направленные на совершенствование информационного обеспечения госзакупок, в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлен иной срок.