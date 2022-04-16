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Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/evakuatsiya-1783921809.html
Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев
Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев - РИА Новости, 16.04.2022
Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев
За время спецоперации российской армии на Украине на территорию РФ эвакуированы уже более 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР, только сегодня в эвакуацию... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:19
2022-04-16T22:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
украина
ситуация в днр и лнр
мариуполь
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За время спецоперации российской армии на Украине на территорию РФ эвакуированы уже более 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР, только сегодня в эвакуацию уехали 15 тысяч беженцев, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.России удалось без участия украинской стороны спасти из Мариуполя 945 человек за сутки, заявил Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 139 678 человек, в том числе за истекшие сутки – 945", - сказал Мизинцев.По его словам, на пунктах пропуска находится достаточное количество автобусов для перевозки людей к местам проживания, которые они выбрали, или в пункты временного размещения. В России работают более 9,5 тысяч таких пунктов.Начальник Национального центра управления обороной РФ рассказал, что за сутки на горячую линию российского штаба по гуманитарному реагированию, а также в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации поступило 789 обращений от граждан Украины. Всего в базе данных таких обращений почти 2, 75 миллиона из 2128 населенных пунктов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
22:19 16.04.2022
 
Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев

Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области
Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
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Жители Донбасса на железнодорожном вокзале в Воронежской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За время спецоперации российской армии на Украине на территорию РФ эвакуированы уже более 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР, только сегодня в эвакуацию уехали 15 тысяч беженцев, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 837 человек, из них – 2 659 детей. Всего с начала специальной военной операции – уже 837 157 человек, из которых 154 396 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 111 029 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки – 2 034", - сказал Мизинцев.
России удалось без участия украинской стороны спасти из Мариуполя 945 человек за сутки, заявил Михаил Мизинцев.
"Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 139 678 человек, в том числе за истекшие сутки – 945", - сказал Мизинцев.
По его словам, на пунктах пропуска находится достаточное количество автобусов для перевозки людей к местам проживания, которые они выбрали, или в пункты временного размещения. В России работают более 9,5 тысяч таких пунктов.
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Начальник Национального центра управления обороной РФ рассказал, что за сутки на горячую линию российского штаба по гуманитарному реагированию, а также в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации поступило 789 обращений от граждан Украины. Всего в базе данных таких обращений почти 2, 75 миллиона из 2128 населенных пунктов Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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