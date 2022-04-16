https://ria.ru/20220416/evakuatsiya-1783921809.html

Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев

Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев - РИА Новости, 16.04.2022

Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР более 830 тысяч беженцев

За время спецоперации российской армии на Украине на территорию РФ эвакуированы уже более 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР, только сегодня в эвакуацию... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:19

2022-04-16T22:19

2022-04-16T22:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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мариуполь

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. За время спецоперации российской армии на Украине на территорию РФ эвакуированы уже более 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР, только сегодня в эвакуацию уехали 15 тысяч беженцев, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.России удалось без участия украинской стороны спасти из Мариуполя 945 человек за сутки, заявил Михаил Мизинцев."Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 139 678 человек, в том числе за истекшие сутки – 945", - сказал Мизинцев.По его словам, на пунктах пропуска находится достаточное количество автобусов для перевозки людей к местам проживания, которые они выбрали, или в пункты временного размещения. В России работают более 9,5 тысяч таких пунктов.Начальник Национального центра управления обороной РФ рассказал, что за сутки на горячую линию российского штаба по гуманитарному реагированию, а также в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации поступило 789 обращений от граждан Украины. Всего в базе данных таких обращений почти 2, 75 миллиона из 2128 населенных пунктов Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь