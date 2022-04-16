https://ria.ru/20220416/elektrichestvo-1783842304.html

В Чехии резко скакнули цены на электроэнергию

В Чехии резко скакнули цены на электроэнергию - РИА Новости, 16.04.2022

В Чехии резко скакнули цены на электроэнергию

В Чехии зафиксировали взрывной рост цен на электроэнергию, надежды на улучшение ситуации тают на глазах, пишет газета Lidovky. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T01:10

2022-04-16T01:10

2022-04-16T01:10

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Чехии зафиксировали взрывной рост цен на электроэнергию, надежды на улучшение ситуации тают на глазах, пишет газета Lidovky.В этом году поставщики платят за электричество на следующий год втрое больше того, что платили в 2021-м. Мегаватт-час электричества с поставкой в следующем году сейчас стоит 194 евро, на 2024 год — 141 евро, а на 2025 — 120 евро. Продажи на 2026 год начались со 105 евро. Вообще же в последние годы стоимость мегаватт-часа колебалась в районе 30 — 50 евро, говорится в материале.Стоимость газа выросла еще больше. Поставки на следующий год продаются за 93 евро, и за 69 евро на 2024 год. Средняя же стоимость газа в последние годы колебалась в районе 15 — 20 евро.Все это, отмечает издание, ложится тяжелым бременем на плечи конечного потребителя.Ранее, в конце марта, замглавы Минпромторга Чехии Рене Недела сообщила, что у Праги "нет плана" на случай внезапной остановки поставок газа в Европу из России. Также глава Минтранса Мартин Купка позже заявил, что страна располагает запасами газа примерно на 30 дней.Тем временем власти страны продолжают настаивать на усилении антироссийских санкций, введенных после начала специальной военной операции.Ситуация на Украине стала предлогом для усиления санкционного давления на Россию. В числе прочего в Европе все громче звучат заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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