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СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе

СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2022

СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе

СК РФ допросит английского наемника, штурмовика морской пехоты украинских войск, Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-16T20:10

2022-04-16T20:10

2022-04-17T09:32

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. СК РФ допросит английского наемника, штурмовика морской пехоты украинских войск, Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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"Мы были брошены" – наемник ВСУ рассказал о том, как попал в плен в ДНР

В Мариуполе поймали еще одного наемника. Англичанин Шон Питер служил штурмовиком в 36 бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины. Он рассказал, как попал в плен.

2022-04-16T20:10

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