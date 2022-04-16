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СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/dopros-1783913278.html
СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе
СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе - РИА Новости, 17.04.2022
СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе
СК РФ допросит английского наемника, штурмовика морской пехоты украинских войск, Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Следственного РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-16T20:10
2022-04-17T09:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. СК РФ допросит английского наемника, штурмовика морской пехоты украинских войск, Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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"Мы были брошены" – наемник ВСУ рассказал о том, как попал в плен в ДНР
В Мариуполе поймали еще одного наемника. Англичанин Шон Питер служил штурмовиком в 36 бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины. Он рассказал, как попал в плен.
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в мире, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, донбасс
20:10 16.04.2022 (обновлено: 09:32 17.04.2022)
 
СК допросит британского наемника, пойманного в Мариуполе

СК допросит британского наемника Шона Питера, пойманного в Мариуполе

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. СК РФ допросит английского наемника, штурмовика морской пехоты украинских войск, Шона Питера, пойманного в Мариуполе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
"Следствие обязательно допросит очередного наемника, пойманного в Мариуполе. Шон Питер - английский наёмник, служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ штурмовик, сейчас находится в плену. Это второй англичанин, пойманный в Мариуполе", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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