https://ria.ru/20220416/donbass-1783891101.html

Фуру с собранной в школах Подмосковья гумпомощью отправили в Донбасс

Фуру с собранной в школах Подмосковья гумпомощью отправили в Донбасс - РИА Новости, 16.04.2022

Фуру с собранной в школах Подмосковья гумпомощью отправили в Донбасс

Первая фура с гуманитарным грузом, который собрали в школах Подмосковья для жителей Донбасса, отправилась из распределительного центра в Домодедове, сообщает... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:57

2022-04-16T15:57

2022-04-16T15:57

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первая фура с гуманитарным грузом, который собрали в школах Подмосковья для жителей Донбасса, отправилась из распределительного центра в Домодедове, сообщает пресс-служба областного правительства.Фургон "Доброе дело" везёт на Донбасс и освобожденные территории продукты, товары первой необходимости, а также книжки, игрушки, рисунки о добре и мире."Очень радует небезучастность и неравнодушие наших школьников, которые ровно неделю назад инициировали акцию "Доброе дело", а 12 апреля благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева она обрела областной масштаб. Ученики и их родители активно включились. За несколько дней нам удалось собрать более 130 тонн товаров. Все они отправятся на Донбасс тем, кто сейчас очень нуждается в помощи и поддержке, - приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.Онаотметила, что в области собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса с 24 февраля. В субботу к акции "Доброе дело" присоединились и взрослые. Гумпомощь принимают с утра во всех школах Подмосковья.Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в области. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей.

https://ria.ru/20220415/gumpomosch-1783643104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

донбасс, московская область (подмосковье), признание днр и лнр в россии, в мире