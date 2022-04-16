Фуру с собранной в школах Подмосковья гумпомощью отправили в Донбасс
Фуру с собранной в школах Подмосковья гумпомощью отправили в Донбасс
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиПервая фура с гуманитарным грузом, который собрали в школах Подмосковья для жителей Донбасса, отправилась из распределительного центра в Домодедово
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Первая фура с гуманитарным грузом, который собрали в школах Подмосковья для жителей Донбасса, отправилась из распределительного центра в Домодедово
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Первая фура с гуманитарным грузом, который собрали в школах Подмосковья для жителей Донбасса, отправилась из распределительного центра в Домодедове, сообщает пресс-служба областного правительства.
Фургон "Доброе дело" везёт на Донбасс и освобожденные территории продукты, товары первой необходимости, а также книжки, игрушки, рисунки о добре и мире.
"Очень радует небезучастность и неравнодушие наших школьников, которые ровно неделю назад инициировали акцию "Доброе дело", а 12 апреля благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева она обрела областной масштаб. Ученики и их родители активно включились. За несколько дней нам удалось собрать более 130 тонн товаров. Все они отправятся на Донбасс тем, кто сейчас очень нуждается в помощи и поддержке, - приводятся в сообщении слова министра Московской области по социальным коммуникациям Екатерины Швелидзе.
Онаотметила, что в области собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса с 24 февраля. В субботу к акции "Доброе дело" присоединились и взрослые. Гумпомощь принимают с утра во всех школах Подмосковья.
Также помочь жителям Донбасса можно в одном из 130 волонтерских пунктов, открытых в области. В этой работе задействовано 1,8 тысячи добровольцев. На сайте можно выбрать удобный для себя пункт, там же опубликован полный список необходимых вещей.