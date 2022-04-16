https://ria.ru/20220416/dogovor-1783488223.html
Рапалльский договор (1922)
Рапалльский договор (1922) - РИА Новости, 16.04.2022
Рапалльский договор (1922)
Рапалльский договор – соглашение, установившее дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германией (Веймарской республикой). РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:01
2022-04-16T03:01
2022-04-16T03:01
справки
россия
германия
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Рапалльский договор – соглашение, установившее дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германией (Веймарской республикой).Был подписан 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). С российской стороны договор подписал нарком по иностранным делам РСФСР Георгий Чичерин, с германской стороны – министр иностранных дел Вальтер Ратенау. Договор состоял из шести статей. Содержал порядок урегулирования разногласий между Российской и Германской империями, а также РСФСР и Веймарской республикой, возникших во время Первой мировой войны (1914-1918) и вскоре после ее окончания.Рапалльский договор предполагал взаимное признание и установление дипломатических отношений, возобновление работы консульских учреждений.Стороны отказывались от возмещения военных и невоенных расходов и убытков, в том числе возникших в результате реквизиций и других насильственных мероприятий государственных органов, германская сторона – от возмещения расходов на содержание интернированных в Германии частей Красной Армии, российская сторона – от сумм, вырученных Германией при продаже военного имущества этих частей.Рапалльский договор предполагал урегулирование на основах взаимности публичных и частноправовых отношений, нарушенных вследствие войны.Германия отказывалась от претензий, вытекавших из нарушения в Советской России как прав германских граждан, так и прав Германии, при условии, что РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств. В качестве основы правовых и экономических отношений между двумя государствами признавался принцип наибольшего благоприятствования. Стороны брали на себя обязательства "в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран" и осуществлять предварительный обмен мнениями в случае "принципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе". Германское правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в развитии деловых связей с советскими организациями.Договор был заключен без указания срока. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 года в Берлине, он был распространен на другие советские республики. Незыблемость положений Рапалльского договора была подтверждена Берлинским договором 1926 года.Рапалльский договор означал окончание международной дипломатической изоляции РСФСР. Для России это был первый полномасштабный договор и признание де-юре как государства, а для Германии первый равноправный договор после Версальского мира.Заключение договора получило одобрительную оценку в деловых и политических кругах Германии. Сближение с Советской Россией рассматривалось в Германии как противодействие давлению западных держав и значительный шаг на пути преодоления экономической разрухи и политической изоляции.По мнению большинства историков, Рапалльский договор во многом заложил основу для дальнейшего развития внешней политики Советской России, создал прецедент по урегулированию экономических споров путем взаимного отказа от претензий и претворил в жизнь идею мирного сосуществования и сотрудничества государств с различным социально-экономическим строем. Заключение Рапалльского договора дало толчок дальнейшему развитию германо-советских отношений.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, германия
Рапалльский договор – соглашение, установившее дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германией (Веймарской республикой).
Был подписан
16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). С российской стороны договор подписал
нарком по иностранным делам РСФСР Георгий Чичерин, с германской стороны
– министр иностранных дел Вальтер Ратенау.
Договор состоял
из шести статей. Содержал порядок урегулирования разногласий между Российской и Германской империями, а также РСФСР и Веймарской республикой, возникших во время Первой мировой войны (1914-1918) и вскоре после ее окончания.
Рапалльский договор предполагал взаимное признание и установление дипломатических отношений, возобновление работы консульских учреждений.
Стороны отказывались от возмещения военных и невоенных расходов и убытков, в том числе возникших в результате реквизиций и других насильственных мероприятий государственных органов, германская сторона – от возмещения расходов на содержание интернированных в Германии частей Красной Армии, российская сторона – от сумм, вырученных Германией при продаже военного имущества этих частей.
Рапалльский договор предполагал урегулирование на основах взаимности публичных и частноправовых отношений, нарушенных вследствие войны.
Германия отказывалась от претензий, вытекавших из нарушения в Советской России как прав германских граждан, так и прав Германии, при условии, что РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств. В качестве основы правовых и экономических отношений между двумя государствами признавался принцип наибольшего благоприятствования. Стороны брали на себя обязательства "в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран" и осуществлять предварительный обмен мнениями в случае "принципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе". Германское правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в развитии деловых связей с советскими организациями.
Договор был заключен без указания срока. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 года в Берлине, он был распространен на другие советские республики. Незыблемость положений Рапалльского договора была подтверждена Берлинским договором 1926 года.
Рапалльский договор означал
окончание международной дипломатической изоляции РСФСР. Для России это был первый полномасштабный договор и признание де-юре как государства, а для Германии первый равноправный договор после Версальского мира.
Заключение договора получило одобрительную оценку в деловых и политических кругах Германии. Сближение с Советской Россией рассматривалось в Германии как противодействие давлению западных держав и значительный шаг на пути преодоления экономической разрухи и политической изоляции.
По мнению большинства историков, Рапалльский договор во многом заложил основу
для дальнейшего развития внешней политики Советской России, создал прецедент по урегулированию экономических споров путем взаимного отказа от претензий и претворил в жизнь идею мирного сосуществования и сотрудничества государств с различным социально-экономическим строем. Заключение Рапалльского договора дало толчок дальнейшему развитию германо-советских отношений.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников