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Рапалльский договор (1922)

Рапалльский договор (1922) - РИА Новости, 16.04.2022

Рапалльский договор (1922)

Рапалльский договор – соглашение, установившее дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германией (Веймарской республикой). РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:01

2022-04-16T03:01

2022-04-16T03:01

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германия

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Рапалльский договор – соглашение, установившее дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германией (Веймарской республикой).Был подписан 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). С российской стороны договор подписал нарком по иностранным делам РСФСР Георгий Чичерин, с германской стороны – министр иностранных дел Вальтер Ратенау. Договор состоял из шести статей. Содержал порядок урегулирования разногласий между Российской и Германской империями, а также РСФСР и Веймарской республикой, возникших во время Первой мировой войны (1914-1918) и вскоре после ее окончания.Рапалльский договор предполагал взаимное признание и установление дипломатических отношений, возобновление работы консульских учреждений.Стороны отказывались от возмещения военных и невоенных расходов и убытков, в том числе возникших в результате реквизиций и других насильственных мероприятий государственных органов, германская сторона – от возмещения расходов на содержание интернированных в Германии частей Красной Армии, российская сторона – от сумм, вырученных Германией при продаже военного имущества этих частей.Рапалльский договор предполагал урегулирование на основах взаимности публичных и частноправовых отношений, нарушенных вследствие войны.Германия отказывалась от претензий, вытекавших из нарушения в Советской России как прав германских граждан, так и прав Германии, при условии, что РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств. В качестве основы правовых и экономических отношений между двумя государствами признавался принцип наибольшего благоприятствования. Стороны брали на себя обязательства "в доброжелательном духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям обеих стран" и осуществлять предварительный обмен мнениями в случае "принципиального урегулирования этого вопроса на международном базисе". Германское правительство заявляло о своей готовности оказать немецким фирмам помощь в развитии деловых связей с советскими организациями.Договор был заключен без указания срока. По соглашению, подписанному 5 ноября 1922 года в Берлине, он был распространен на другие советские республики. Незыблемость положений Рапалльского договора была подтверждена Берлинским договором 1926 года.Рапалльский договор означал окончание международной дипломатической изоляции РСФСР. Для России это был первый полномасштабный договор и признание де-юре как государства, а для Германии первый равноправный договор после Версальского мира.Заключение договора получило одобрительную оценку в деловых и политических кругах Германии. Сближение с Советской Россией рассматривалось в Германии как противодействие давлению западных держав и значительный шаг на пути преодоления экономической разрухи и политической изоляции.По мнению большинства историков, Рапалльский договор во многом заложил основу для дальнейшего развития внешней политики Советской России, создал прецедент по урегулированию экономических споров путем взаимного отказа от претензий и претворил в жизнь идею мирного сосуществования и сотрудничества государств с различным социально-экономическим строем. Заключение Рапалльского договора дало толчок дальнейшему развитию германо-советских отношений.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, германия