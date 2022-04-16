https://ria.ru/20220416/dnr-1783863194.html
В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста
В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста - РИА Новости, 16.04.2022
В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста
Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 64 украинских националиста и техника. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:48
2022-04-16T10:48
2022-04-16T10:54
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 64 украинских националиста и техника."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, два танка, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2, две бронированные машины и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две БМП, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/konflikty-1783846162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:48 16.04.2022 (обновлено: 10:54 16.04.2022)
В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 64 украинских националистов за сутки
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 64 украинских националиста и техника.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, два танка, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2, две бронированные машины и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две БМП, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.