https://ria.ru/20220416/dnr-1783863194.html

В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста

В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста - РИА Новости, 16.04.2022

В ДНР за сутки уничтожили 64 украинских националиста

Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 64 украинских националиста и техника. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:48

2022-04-16T10:48

2022-04-16T10:54

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что в столкновениях с ее подразделениями за сутки уничтожены 64 украинских националиста и техника."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 64 украинских националиста, два танка, одну огневую позицию зенитной установки ЗУ-23-2, две бронированные машины и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две БМП, полевой артиллерийский склад и два грузовых транспортных средства", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/konflikty-1783846162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс