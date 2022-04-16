https://ria.ru/20220416/diplomaty-1783888522.html

Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД

Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД - РИА Новости, 16.04.2022

Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД

Россия отреагирует на высылку шести российских дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:39

2022-04-16T15:39

2022-04-16T15:39

в мире

северная македония

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на высылку шести российских дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее посольство России в Северной Македонии подтвердило РИА Новости получение ноты МИД о высылке 6 дипломатов."Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия. Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Реакция последует", - указали в МИД.

https://ria.ru/20220413/diplomat-1783417304.html

северная македония

россия

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Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, северная македония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова