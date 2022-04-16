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Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД - РИА Новости, 16.04.2022
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Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД - РИА Новости, 16.04.2022
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД
Россия отреагирует на высылку шести российских дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:39
2022-04-16T15:39
в мире
северная македония
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на высылку шести российских дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее посольство России в Северной Македонии подтвердило РИА Новости получение ноты МИД о высылке 6 дипломатов."Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия. Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Реакция последует", - указали в МИД.
https://ria.ru/20220413/diplomat-1783417304.html
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в мире, северная македония, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
15:39 16.04.2022
 
Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: Россия отреагирует на высылку дипломатов из Северной Македонии

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел России
Табличка на здании Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Табличка на здании Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия отреагирует на высылку шести российских дипломатов из Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее посольство России в Северной Македонии подтвердило РИА Новости получение ноты МИД о высылке 6 дипломатов.
"Северомакедонские власти продолжают идти на поводу находящегося в русофобском угаре Запада, раскручивая спираль разрушения двусторонних отношений. Очередная ничем не мотивированная акция против наших сотрудников неизбежно будет иметь долговременные негативные последствия для российско-северомакедонского взаимодействия. Безусловно, это не может соответствовать интересам народа Северной Македонии. Ответственность за подобные шаги и их деструктивный эффект в полной мере лежит на Скопье", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Реакция последует", - указали в МИД.
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии
 
В миреСеверная МакедонияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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