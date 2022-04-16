https://ria.ru/20220416/bezhentsy-1783847109.html
Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев
Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев - РИА Новости, 16.04.2022
Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев
Российские военнослужащие вывезли первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области — около 100 человек, включая десять детей, передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T05:04
2022-04-16T05:04
2022-04-16T10:01
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ВЕРИГОВКА-ЧУГУНОВКА (Российско-украинская граница), 16 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие вывезли первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области — около 100 человек, включая десять детей, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка.Как рассказали беженцы, Изюм постоянно обстреливают с украинской стороны, в городе и окрестностях довольно опасно. До границы по территории Украины колонну сопровождали российские вертолеты и машины военной полиции.В автобусах находились в основном женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой и домашних питомцев. Им помогали сотрудники МЧС. На российской территории людям предоставили горячее питье и еду. Одна из пожилых женщин почувствовала себя плохо, российские медики оказали ей помощь.О взятии под контроль Изюма Минобороны сообщило 24 марта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/pomosch-1782434403.html
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Первые беженцы из Изюма прибыли в Белгородскую область
Российские военнослужащие вывезли первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области — около 100 человек, включая десять детей, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка.
2022-04-16T05:04
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РИА Новости
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в мире, украина, россия
05:04 16.04.2022 (обновлено: 10:01 16.04.2022)
Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев
Российские военнослужащие вывезли в Россию около ста беженцев из города Изюм