https://ria.ru/20220416/bezhentsy-1783847109.html

Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев

Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев - РИА Новости, 16.04.2022

Из Изюма в Россию вывезли первых беженцев

Российские военнослужащие вывезли первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области — около 100 человек, включая десять детей, передает корреспондент... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T05:04

2022-04-16T05:04

2022-04-16T10:01

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ВЕРИГОВКА-ЧУГУНОВКА (Российско-украинская граница), 16 апр — РИА Новости. Российские военнослужащие вывезли первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области — около 100 человек, включая десять детей, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка.Как рассказали беженцы, Изюм постоянно обстреливают с украинской стороны, в городе и окрестностях довольно опасно. До границы по территории Украины колонну сопровождали российские вертолеты и машины военной полиции.В автобусах находились в основном женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой и домашних питомцев. Им помогали сотрудники МЧС. На российской территории людям предоставили горячее питье и еду. Одна из пожилых женщин почувствовала себя плохо, российские медики оказали ей помощь.О взятии под контроль Изюма Минобороны сообщило 24 марта.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/pomosch-1782434403.html

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Первые беженцы из Изюма прибыли в Белгородскую область Российские военнослужащие вывезли первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области — около 100 человек, включая десять детей, передает корреспондент РИА Новости. Колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка. 2022-04-16T05:04 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия